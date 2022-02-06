سياسة
3 دقيقة قراءة
ارتفاع قياسي لمعدلات العنف المسلّح بالمدارس الأمريكية.. والسبب كورونا
تشير الأبحاث إلى أن الضغوط والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، تتسبب في تفاقم العنف المسلّح داخل المدارس الأمريكية، ويخشى باحثون يتابعون هذه الظاهرة أن يزداد الوضع سوءاً.
ارتفاع قياسي لمعدلات العنف المسلّح بالمدارس الأمريكية.. والسبب كورونا
كانت ساحات المدارس مسرحاً لـ141 حادث إطلاق نار حتى الآن خلال السنة الدراسية 2021-2022. / AP
6 فبراير 2022

بدأت علامات تشير إلى أن الضغوط والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، تتسبب في تفاقم العنف المسلّح داخل المدارس الأمريكية، ويخشى باحثون يتابعون هذه الظاهرة أن يزداد الوضع سوءاً، وفق وكالة رويترز.

فقبل أسبوع، سقط طالب سابق عمره 19 عاماً قتيلاً بالرصاص، عقب انتهاء مباراة كرة سلة بمدرسة ثانوية، في بيلويت بولاية ويسكونسن الأمريكية.

فيما وقع حادث إطلاق نار خارج مدرسة تشابرال الثانوية في لاس فيجاس، يوم الاثنين الماضي، أسفر عن دخول ثلاثة فتية في سن المراهقة إلى المستشفى.

ويوم الثلاثاء، أصيبت خمس فتيات بالرصاص خارج مدرسة روفوس كينج الثانوية في ميلووكي، وفي اليوم نفسه سقط طالب قتيلاً وأصيب آخر بالرصاص خارج مركز تعليمي في مينابوليس وكانت تلك هي الواقعة الوحيدة التي ألقي فيها القبض على متهمين، إذ جرى توجيه اتهامات لطالبين.

كانت ساحات المدارس مسرحاً لعدد 141 حادث إطلاق نار حتى الآن خلال السنة الدراسية 2021-2022، أي أكثر من أي فترة من الفترات خلال العقد السابق، وفقاً لتقدير منظمة (إيفريتاون سيفتي).

وتبين استطلاعات حديثة للاتحاد الوطني للتعليم، أن مشاكل كانت قائمة قبل الجائحة مثل التفاوتات وعدم كفاية الموارد تفاقمت، إذ فرض كوفيد-19 تحديات جديدة مثل التسبب في ضغوط نفسية دفعت نصف المدرسين لإبداء رغبتهم في التقاعد المبكر.

وقال رون آفي أستور، الخبير في العنف المدرسي بجامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، إن هناك "عوامل لا حصر لها وراء العنف من بينها الجائحة وزيادة العنف عموماً في المجتمع وانهيار الروابط الأسرية".

وأضاف أن المشكلة لا تكمن بالضرورة في ضآلة التمويل المتاح، بل في غياب العنصر البشري من مدرسين ومتخصصين يمكنهم معالجة أزمة العنف.

بدورها، قالت كاثرين شويت الضابطة المتقاعدة في مكتب التحقيقات الاتحادي، التي كان نشاطها يتركز على حوادث إطلاق النار ومؤلفة كتاب "ستوب ذا كيلينج" (اوقفوا القتل) الذي صدر العام الماضي، إنه من العوامل الرئيسية الأخرى في العنف "اضطراب مواعيد الآباء خلال الجائحة".

وهذا معناه قدر أقل من الإشراف والترتيبات التي يمكن للصغار أن يتوقعوها، الأمر الذي يزيد من صعوبة رصد الآباء والمدرسين وغيرهم للعلامات التحذيرية.

وقد شهد العام الماضي مبيعات شهرية قياسية من السلاح وذلك رغم أن المشتريات بدأت تتراجع.

وقالت جيليان بيترسون أستاذة علم الجريمة بجامعة هاملين، إن نسبة كبيرة جداً من هذه الأسلحة ليست مؤمّنة في البيوت، وهو ما يتيح للفتية في سن المراهقة الحصول عليها.

وأضافت أن من أهم التدابير التي يمكن أن تتخذها المدارس الآن وضع نظم استجابة وتشكيل فرق حتى يمكن للطلبة والمدرسين إبداء مخاوفهم من بعض الطلبة، ثم يمكن نقل هذه المعلومات إلى مختصين بإمكانهم تقييم المخاطر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us