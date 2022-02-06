اعترف شقيقان محتجزان لدى الشرطة الإيرانية، بقطع رأس زوجة أحدهما، بعد انتشار مقطع مصور مروع للضحية على الإنترنت، وفق وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية (شبه الرسمية).

وذكر التقرير أن الرجلين اعتُقلا بعد أربع ساعات من جريمتهما، يوم السبت، في مدينة الأهواز بجنوب غرب البلاد.

وقد شاهد عشرات الآلاف من الأشخاص، مقطعاً مصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه رجل يمسك بسكين كبيرة بينما يحمل رأساً مقطوعة بشعر طويل في يد أخرى.

ونقلت الوكالة عن ضابط الشرطة العقيد سهراب حسين نجاد قوله إن "المتهمين اعترفا بالقتل أثناء تحقيق الشرطة وجرى تقديمهما إلى السلطة القضائية".

وأشار التقرير إلى أن الدافع المحتمل هو مشاكل أسرية، لكنه أضاف أن القضية قيد التحقيق.

لم تكشف الشرطة عن هوية الرجلين ولم تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن القتل أو من صور التسجيل.

ويندر وجود هذه الدرجة من العنف في إيران.