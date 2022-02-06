سياسة
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بتهمة ابتزاز طفلة ودفعها للانتحار.. إحالة 5 متهمين لمحكمة الجنايات  بمصر
أحالت النيابة العامة المصرية، خمسة أشخاص على محكمة الجنايات بمحافظة الشرقية، لاتهامهم بتهديد طفلة عبر نشر صور خادشة لها ما دفعها إلى الانتحار.
بتهمة ابتزاز طفلة ودفعها للانتحار.. إحالة 5 متهمين لمحكمة الجنايات  بمصر
وللمرة الثانية في أقل من شهر، تحيل النيابة على محكمة الجنايات قضية فتاة تقرر أن تنهي حياتها بسبب تعرضها للابتزاز. / Getty Images
6 فبراير 2022

أحالت النيابة العامة المصرية، الأحد، خمسة أشخاص على محكمة الجنايات بمحافظة الشرقية في دلتا النيل، لاتهامهم بتهديد طفلة عبر نشر صور خادشة لها ما دفعها للانتحار، حسب بيان جهة التحقيق.

وقالت النيابة العامة في بيانها، إنها أمرت السبت "بإحالة خمسة متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتهديد المجني عليها الطفلة هايدي وشقيقتها عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي، وإفشائهم صوراً خادشة منسوبة للأولى واعتدائهم على حرمة حياتها الخاصة، وعلى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري".

وأفادت النيابة بأن التحقيقات وشهادات الشهود توصلت إلى "نشوب خلاف بين والدة الطفلة المتوفاة ومتهمة جارة لها، وأن ابنتي الأخيرة تحصّلا من اثنين متهمين آخرينِ على صور خادشة منسوبة للفتاة، وفُوجئ أهل المجني عليها بانتشار تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت "ولما علمت الفتاة بذلك أقدمت على قتل نفسها".

وللمرة الثانية في أقل من شهر، تحيل النيابة على محكمة الجنايات قضية فتاة تقرر أن تنهي حياتها بسبب تعرضها للابتزاز.

ففي 18 يناير/كانون الثاني، أحالت النيابة عدداً من الموقوفين بمحافظة الغربية في دلتا النيل، على محكمة الجنايات بتهم "الاتجار بالبشر" و"تهديد مجني عليها بقصد استغلالها جنسياً وإجبارها على ممارسة أفعال مخلّة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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