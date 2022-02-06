سياسة
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بسبب ممثلة إسرائيلية.. الكويت تمنع عرض فيلم "موت فوق النيل"
قررت وزارة الإعلام الكويتية منع عرض فيلم "موت فوق النيل - Death on the Nile"، بسبب أن بطلة الفيلم مجندّة سابقة في الجيش الإسرائيلي.
بسبب ممثلة إسرائيلية.. الكويت تمنع عرض فيلم "موت فوق النيل"
تدور أحداث الفيلم في القاهرة ومأخوذة عن رواية أجاثا كريستي التي تحمل الاسم نفسه. 
6 فبراير 2022

منعت السلطات الكويتية، عرض فيلم " موت فوق النيل - Death on the Nile"، بسبب أن بطلة الفيلم مجندّة سابقة في الجيش الإسرائيلي، وفق وزارة الإعلام.

جاء ذلك في صحيفة "القبس"، التي نقلت عن مصدر مطّلع تأكيده قرار وزارة الإعلام بمنع عرض الفيلم في الكويت، ورفعه من جدول عروض شركات السينما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجمهور في الكويت وغيرها من الدول العربية "لجأ إلى تويتر للتعبير عن غضبه من اختيار غال غادوت، بخاصة أنها دعت صراحة إلى قتل أطفال غزة خلال عدوان 2014".

وكانت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني في الكويت قد طالبت بحظر عرض الفيلم، الذي تدور أحداثه في القاهرة والمأخوذ عن رواية أجاثا كريستي التي تحمل الاسم نفسه.

يذكر أن وزارة الإعلام الكويتية، منعت سابقاً عرض فيلم Wonder Woman بطولة الممثلة الإسرائيلية نفسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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