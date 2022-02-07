أعلن جيم واتسون رئيس بلدية أوتاوا الأحد حالة الطوارئ للمساعدة في التصدّي لاحتجاج سائقي الشاحنات الذي بدأ قبل عشرة أيام وأدى إلى إغلاق منطقة واسعة وسط العاصمة الكندية.

وقال واتسون في بيان إنّ هذا "يعكس الخطر الجسيم والتهديد على سلامة السكان الذي تشكّله المظاهرات المستمرة ويبرز ضرورة دعم السلطات القضائية والمستويات الحكومية الأخرى".

ولم يذكر واتسون تفاصيل عن الإجراءات التي قد يفرضها. وكان واتسون شكا في وقت سابق من اليوم من أن عدد المتظاهرين يفوق عدد أفراد الشرطة وأنهم سيطروا على الوضع.

وبدأت ما يطلق عليها اسم "قافلة الحرية" في شكل حركة مناهضة لفرض التطعيم على سائقي الشاحنات العابرة للحدود ثم تحوّلت الحركة إلى احتجاجات على إجراءات الصحة العامة وحكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وأغلق المحتجّون وسط أوتاوا على مدى الأيام التسعة الماضية مع تلويح بعض المشاركين بالأعلام الكونفدرالية أو النازية وقول البعض إنهم يريدون حل الحكومة الكندية.

ويقول منظمو الاحتجاج إنهم لن يرحلوا قبل إنهاء فرض التطعيم.