سياسة
2 دقيقة قراءة
"هزّة أرضية".. شرطة إسرائيل تتجسس على هواتف مسؤولين كبار ومقربين من نتنياهو
استخدمت الشرطة الإسرائيلية برنامج "بيغاسوس" التجسسي من أجل اختراق هواتف عدد من المنتخبين من قبل الشعب، كذلك مديرين عامين لوزارات مختلفة.
"هزّة أرضية".. شرطة إسرائيل تتجسس على هواتف مسؤولين كبار ومقربين من نتنياهو
مجموعة NSO الإسرائيلية مخترعة برنامج بيغاسوس / Others
7 فبراير 2022

كشفت صحيفة عبرية الاثنين أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج "بيغاسوس" التجسسي من أجل اختراق هواتف عدد من المنتخبين من قبل الشعب، كذلك مديرين عامين لوزارات مختلفة ومقربين من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وأشارت صحيفة "كلكاليست" العبرية إلى أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت البرنامج سيئ الصيت من دون إذن قضائي، واستطاعت من خلاله اختراق هاتف نجل نتنياهو "آفنر"، ومستشاريه توباز لوك ويوناتان أوريخ وإيريس ألوبيتش.

كما كشفت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية كانت تتجسس على مدير عام وزارة الاقتصاد ومدير عام وزارة القضاء، إضافة إلى التجسس على صحفيين في موقع "واللا" الإخباري واسع الانتشار والتأثير وكذلك رئيس هيئة المعاقين التابعة للجالية الإثيوبية ورجل الأعمال الشهير رامي ليفي ورئيس هيئة العمال في الصناعات الجوية الإسرائيلية يائير كاتس.

وقبل أسابيع ثلاث نشرت الصحيفة ذاتها تحقيقاً كشفت فيه أن الشرطة الإسرائيلية تستخدم برنامج بيغاسوس الذي تنتجه شركة NSO الإسرائيلية بشكل غير قانوني إلى التنصت على هواتف مواطنين، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في إسرائيل.

واعترفت الشرطة الإسرائيلية تحت وطأة الضغط باستخدام البرنامج، وقالت إنه جرى استخدامه بشكل غير قانوني.

وأثار التحقيق الجديد الاثنين جدلاً من جديد في إسرائيل وأعلن رئيس لجنة التشريع والقضاء والقانون حاجي جلعاد كريف أنه طلب من وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف لتشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في تجسس الشرطة.

من جانبها قالت وزيرة الداخلية آييلت شاكيد إن "الشرطة تنصت على عدد من ممثلي الجمهور ومن ضمنهم مديرون عامون في الوزرات المختلفة وكذلك رؤساء بلديات، إذا كان ذلك صحيحاً فالحديث يدور عن هزة أرضية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us