سياسة
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"منطق التنسيق".. ماكرون يهاتف بايدن للتشاور قبل لقائه بوتين بشأن أوكرانيا
أفاد قصر الإليزيه بأنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مرة أخرى الأحد مع نظيره الأمريكي جو بايدن في إطار مشاوراته عشية لقائه الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الروسية-الأوكرانية.
"منطق التنسيق".. ماكرون يهاتف بايدن للتشاور قبل لقائه بوتين بشأن أوكرانيا
ماكرون يقول إنه سيناقش مع بوتين "شروط خفض التصعيد" على الحدود مع أوكرانيا / Reuters
7 فبراير 2022

تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرة أخرى الأحد مع نظيره الأمريكي جو بايدن في إطار مشاوراته عشية لقائه الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الروسية-الأوكرانية، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاتصال الهاتفي الذي استمر 40 دقيقة جزء من "منطق التنسيق" قبل زيارة الرئيس الفرنسي إلى موسكو ثم التوجه الثلاثاء إلى كييف حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار ماكرون إلى أنه "سيناقش شروط خفض التصعيد" على الحدود مع أوكرانيا حيث يتهم الغربيون موسكو بحشد عشرات الآلاف من الجنود لغزو محتمل، وهو ما تنفيه روسيا التي تؤكد أنها تريد فقط ضمان أمنها.

وكان الرئيس الفرنسي تحدث نهاية الأسبوع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ وزعماء دول البلطيق الثلاث الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا ورئيسا وزراء لاتفيا كريسجانيس كارينز واستونيا كايا كلاس.

وكان قد تحدث مع نظيره الأمريكي الثلاثاء، وأكد الرئيسان حينها "دعمهما سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها" وتعهدا بالبقاء "على اتصال وثيق" بشأن هذا الملف، حسب البيت الأبيض.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية الأحد أنهما "اتفقا على التحدث مرة أخرى قريباً".

وقد صرّح ماكرون لصحيفة "جي دي دي" الأسبوعية بخصوص اللقاء مع بوتين بأنه "علينا أن نكون واقعيين للغاية"، وأضاف: "لن نحصل على خطوات أحادية الجانب" من روسيا "لكن من الضروري تجنب تدهور الوضع قبل بناء آليات وخطوات ثقة متبادلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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