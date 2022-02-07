سياسة
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ماذا لو سيطر بوتين على كييف؟.. وزير دفاع أوكراني يجيب
قال وزير الدفاع الأوكراني السابق أندري زاغورودنيوك الأحد إن روسيا لديها ما يكفي من القوات حول الحدود الأوكرانية للسيطرة على عاصمتها كييف، إلا أنها غير كافية لاحتلال كامل.
ماذا لو سيطر بوتين على كييف؟.. وزير دفاع أوكراني يجيب
ماذا لو سيطر بوتين على كييف؟.. وزير دفاع أوكراني يجيب / Reuters
7 فبراير 2022

قال وزير الدفاع الأوكراني السابق أندري زاغورودنيوك الأحد إن روسيا لديها ما يكفي من القوات حول الحدود الأوكرانية للسيطرة على عاصمتها كييف، إلا أنها غير كافية لاحتلال كامل.

وقال زاغورودنيوك لصحيفة الغارديان البريطانية: "يمكن لروسيا الآن الاستيلاء على أي مدينة في أوكرانيا".

وأكد أنه "لا يعتقد أن الغزو الروسي أمر حتمي"، قائلاً إن نوايا الكرملين واستراتيجيته تظل "غامضة".

وتابع المسؤول الأوكراني السابق قائلاً: "لا نرى نهاية سياسية هنا".

وأوضح أنه إذا "استولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على كييف، فستندلع حرب واسعة النطاق".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية كانت محقة في نشر معلومات استخبارية عن الخطط والقدرات الروسية.

وقدّر الجيش الأمريكي ومسؤولو المخابرات أن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا قد يودي بحياة 50 ألف شخص ويشرد 5 ملايين آخرين.​​​​​​​

ومؤخراً وجهت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوماً على أوكرانياً.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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