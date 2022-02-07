سياسة
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طهران: محادثات فيينا تُستأنف الثلاثاء ورفع العقوبات هو خط إيران الأحمر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن رفع العقوبات الأمريكية هو خط طهران الأحمر في المحادثات النووية مع القوى العالمية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.
طهران: محادثات فيينا تُستأنف الثلاثاء ورفع العقوبات هو خط إيران الأحمر
خطيب زادة: من السابق لأوانه التكهن بنتائج المحادثات النووية في فيينا وخطوطنا الحمراء واضحة / AFP
7 فبراير 2022

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن رفع العقوبات الأمريكية هو خط طهران الأحمر في المحادثات النووية مع القوى العالمية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وقال خطيب زادة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن "مسألة رفع العقوبات واستفادة إيران منها هي خط إيران الأحمر في المحادثات"، موضحاً أن المحادثات التي تجري في فيينا ستستأنف غداً الثلاثاء.

وأضاف أن "من السابق لأوانه التكهن بنتائج المحادثات النووية في فيينا وخطوطنا الحمراء واضحة".

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن على الولايات المتحدة اتخاذ قرار سياسي لإحياء اتفاق 2015.

وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قال الجمعة إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.

وكان هذا الإعفاء يسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بتنفيذ عمليات لا تتعلق بالانتشار النووي في المواقع النووية الإيرانية. وألغت الولايات المتحدة هذا الإعفاء في 2019 و2020 خلال حكم إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب الذي انسحب من الاتفاق النووي.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أحادياً في 2018 من الاتفاق النووي وأعاد فرض معظم العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران.

وبعد انسحاب ترمب وإعادة فرض عقوبات صارمة بدأت إيران تدريجياً انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.

وتهدف المحادثات غير المباشرة إلى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية واستئناف امتثال إيران لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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