دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد التمييز والعنصرية ومعاداة الإسلام.

جاء ذلك في كلمة له الاثنين، خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس، في الاجتماع السابع لرؤساء برلمانات دول مبادرة "ميكتا" التي تضمّ تركيا والمكسيك وإندونيسيا وأستراليا.

وأشار شنطوب إلى تزايد العنصرية ومعاداة الأجانب والإسلام وخطاب الكراهية حول العالم في الوقت الحالي، مبيناً أنها بلغت درجة مزعجة للغاية.

وأكد أن هذه الظواهر تمثّل تهديداً كبيراً على سِلم وانسجام المجتمعات، وأضاف أن معاداة الإسلام باتت أحد أكثر مظاهر العنصرية رواجاً خلال الأعوام الـ20 الأخيرة.

في سياق متصل قال شنطوب إن المعلومات الخاطئة والمضللة والأخبار المزيفة، باتت تنتشر في ازدياد حول العالم، سواء من الوسائل والأدوات الحكومية أو غير الحكومية.

وأوضح أن هذه التهديدات بمثابة تحديات معقدة ومتعددة الجوانب، وتُلحِق الضرر بالديمقراطيات وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

ودعا رئيس البرلمان التركي إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد التمييز والعنصرية ومعاداة الإسلام.

وتشكلّت مبادرة "ميكتا" في 25 سبتمبر/أيلول 2013، بهدف إنشاء منبر غير رسمي للتنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء، وجميعها أعضاء في مجموعة العشرين.