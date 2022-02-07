حذّر خالد أورام والد الطفل المغربي ريان الذي لقي حتفه داخل بئر عميقة قضى فيها 5 أيام من المحتالين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين استغلوا الحادث لجني المال.

وتداول نشطاء مقطع فيديو للأب خالد أورام قال فيه: "فتحوا صفحات باسمي في فيسبوك ليأخذوا المال من الناس، استغلوني وأنا ابني تحت الأرض"، مضيفاً: "لا يمكن أن يكون للمحتال ضمير أبداً، والاحتيال عبر الإنترنت على وجه الخصوص يمثّل عالماً موحشاً".

ونوّه بالدعم والتضامن الكبير الذي تلقته عائلته من العالم العربي، مؤكداً أن هذا الدعم أثلج قلبه وزوجته وسيمة، التي لم تذق النوم منذ سقوط نجلهما في البئر.

وشغلت عملية إنقاذ ريان البالغ من العمر 5 سنوات والعالق في منتصف بئر عمقها 60 متراً ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون شمال المغرب، العالم أجمع.

وشهدت الواقعة تعاطفاً كبيراً من جميع أنحاء العالم، فنشر مغرّدون على تويتر صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة ودشنوا العديد من الهاشتاغات.