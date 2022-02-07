سياسة
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بعد مأساة ريان.. السعودية تعلن ردم الآبار المهجورة بجميع أنحاء المملكة
أعلنت السلطات السعودية ردم الآبار المهجورة في جميع أنحاء البلاد، ودعت وزارة البيئة المواطنين للإبلاغ عن أي بئر يمكن أن يعرض حياة الناس للخطر.
بعد مأساة ريان.. السعودية تعلن ردم الآبار المهجورة بجميع أنحاء المملكة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، ردم وتحصين 2450 بئراً مهجورة.
7 فبراير 2022

قررت السلطات السعودية، الأحد، ردم الآبار المهجورة في جميع أنحاء المملكة، عقب حملة دشنها نشطاء سعوديون متأثرين بمأساة الطفل المغربي ريان، الذي لقي مصرعه بعد 5 أيام قضاها في بئر عميقة.

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، ردم وتحصين 2450 بئراً مهجورة، ضمن المرحلة الأولى لمشروع البيئة، وذلك "لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية"، وفق بيان الوزارة.

كما خصصت الوزارة رقماً هاتفياً ورابطاً إلكترونياً للإبلاغ عن أي آبار مكشوفة وردمها.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها تستهدف ردم جميع الآبار المكشوفة في كافة أنحاء المملكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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