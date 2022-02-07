سياسة
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احتجاجات في جنوب الهند تنديداً بقرارات حظر الحجاب في بعض المدارس
احتشد مئات في تظاهرات بولاية كارناتاكا بجنوب الهند، احتجاجاً على قرار يمنع الفتيات المسلمات من ارتداء الحجاب في بعض المدارس.
احتجاجات في جنوب الهند تنديداً بقرارات حظر الحجاب في بعض المدارس
الشهر الماضي، أُمرت تلميذات مدرسة ثانوية عامة في ولاية كارناتاكا بعدم ارتداء الحجاب داخل المدرسة، واتّبعت مدارس أخرى القرار نفسه لاحقاً. / AFP
7 فبراير 2022

تظاهر مئات في ولاية كارناتاكا الهندية الاثنين احتجاجاً على قرار يمنع التلميذات المسلمات في بعض مدارس الولاية من ارتداء الحجاب.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص، وهم يتظاهرون رافعين الأعلام الهندية في اثنتين على الأقلّ من مدن الولاية، في أحدث مسيرات احتجاجية على قرار منع ارتداء الحجاب في هذه المدارس.

ومن المتوقّع أن تستمع المحكمة العليا في الولاية إلى الالتماسات الثلاثاء، قبل أن تقرّر ما إذا كانت ستلغي منع ارتداء الحجاب والسماح للتلميذات المحجّبات بالعودة إلى مقاعد الدراسة.

من جانبها، قالت مديرة المنظمة الإسلامية للفتيات في كارناتاكا، سميّة روشان، إنّ "القرار تمييزي بطبيعته ويتعارض مع الحقوق التي ينصّ عليها الدستور الهندي".

واعتبرت أنّ "منع ارتداء الحجاب تعدٍّ على قرار شخصي يحقّ للتلميذات اتّخاذه ولا يؤذي أحداً".

والشهر الماضي، أُمرت تلميذات مدرسة ثانوية عامة في ولاية كارناتاكا بعدم ارتداء الحجاب داخل المدرسة، واتّبعت مدارس أخرى القرار نفسه لاحقاً.

وفاقمت القرارات الجديدة مخاوف المسلمين الذين يُشكّلون أقلية في الهند، ويتعرضون لاضطهادات متزايدة منذ أصبح ناريندرا مودي رئيساً للوزراء.

وعقب الاحتجاجات عمدت إحدى المدارس التي كانت منعت ارتداء الحجاب بالتراجع جزئياً عن قرارها، إذ سمحت للتلميذات المحجّبات بالعودة إلى المدرسة بشرط أن يجلسن في صفوف منفصلة، وفق صحف محلية.

وبقيت مدرستان أخريان اعتمدتا الإجراء ذاته مغلقتين، وأعلنتا اليوم الاثنين عطلة رسمية.

ويحكم ولاية كارناتاكا حزب بهاراتيا جاناتا الذي عبّر عدد من أعضائه عن دعمم لقرار المنع، فيما انتقدته تحالفات سياسية أخرى.

وكتب راهول غاندي قائد حزب المعارضة الرئيسي على تويتر الأسبوع الماضي: "مع ترك الحجاب يعيق تعليم التلامذة، فإننا نسرق مستقبل فتيات الهند".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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