تشكل منصة "سبوتيفاي" لبث الموسيقى عبر الإنترنت، "شرّاً لابد منه" بالنسبة للفنانين الأقل شهرة، إذ تمثل مصدراً أساسياً لدخلهم ونشر أعمالهم، فيما قد لا تشكل خسارة كبيرة للفنانين الأكثر شهرة.

وفي الوقت الذي دفعت فيه تعليقات الممثل الكوميدي ومقدم البودكاست جو روغان، بعض الفنانين إلى مغادرة المنصة وانسحابهم بسبب ما اعتبروه تضليلاً حول كوفيد-19 ولقاحات كورونا، فقد أثار جدلاً واسعاً حول طبيعة النموذج الاقتصادي الذي تتبناه المنصة.

من الفنانين الذين غادروا المنصة وأعلنوا سحب موسيقاهم منها، الفنان نيل يونغ، والمغنية وكاتبة الأغاني جوني ميتشل، لاعتراضهم على تزييف معلومات قد تؤدي لوفاة بعض الأشخاص، بينما تعتبرها المنصة مجرد "برامج ترفيهية".

ويقول رالف (يفضل عدم ذكر شهرته) المعروف باسمه الفني "بلسنر مان": "حتى لو أنّ المعايير التي يعتمدونها ليدفعوا لنا الأموال لا تعجبنا، نحن مجبرون على أن نكون جزءاً من نظام لا يناسبنا".

وتشير وسائل إعلام أمريكية عدّة إلى أنّ "سبوتيفاي" تدفع في المتوسط بين 0.3 و0.5 سنت لكل استماع، أي ما يعادل بين ثلاثة وخمسة دولارات مقابل ألف بث.

من جانبها، تقول ناطقة باسم الشركة إنّ "المجموعة دفعت أكثر من 5 مليارات دولار إلى أصحاب الحقوق الموسيقية عام 2020"، وفق حديثها إلى وكالة الصحافة الفرنسية.

بينما يرى المغني والملحّن والموسيقي ومقدّم بودكاست "ذي ثيرد ستوري" ليو سيردان، أنّ "سبوتيفاي" التي تضم 381 مليون مستخدم وتستحوذ على أكثر من 30 في المئة من سوق خدمات الموسيقى، تمثل "شراً لا بد منه".

ويقول: "أدرك أن هناك إشكالية في العلاقة معها، إذ لا يُدفع لنا بشكل عادل أو منصف في ظل نموذج يعطي أولوية لـ5 في المئة من الفنانين على القمة، لكنّ الخروج من سبوتيفاي سيحرمني إمكانات هائلة تتيح للأشخاص العثور على أعمالي أو حتى التعرف إليها".

وتشير مجلة بيلبورد المتخصصة، إلى أنّ نيل يونغ وجوني ميتشل سيحرمان نفسيهما من أكثر من 10 في المئة من مداخيلهما بعدما حذفا أعمالهما من "سبوتيفاي"، لكنّهما يكسبان ملايين الدولارات سنوياً ويستمع ملايين الأشخاص إلى أعمالهما عبر منصات أخرى، ما يشكل خسارة بسيطة لا تقارن بغيرهم من الهواة والمبتدئين.

ويقول ليو سيدران إنّ "الأمور ستُقارَب بطريقة مختلفة في حال حذفت أديل أو بيلي إيليش أو أي فنان بوب مشهور أعماله الموسيقية من المنصة"، لافتاً إلى أنّ "انسحاب فنان منفرد من المنصة لن يكون له أي تأثير على سبوتيفاي بينما سيشكل ضرراً له".