سياسة
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واشنطن بوست: ترمب احتفظ برسائل زعيم كوريا الشمالية عندما غادر البيت الأبيض
قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الاثنين إن "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، أخذ معه رسائل تلقاها من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لدى مغادرته البيت الأبيض، ما اضطرّ هيئة الأرشيف الوطني للذهاب إلى فلوريدا لاسترجاعها".
واشنطن بوست: ترمب احتفظ برسائل زعيم كوريا الشمالية عندما غادر البيت الأبيض
ترمب هو أول رئيس أمريكي التقى أثناء ولايته فرداً من سلاسة كيم، كما أنّه تبادل رسائل عدّة مع الزعيم الكوري الشمالي / Reuters
7 فبراير 2022

أفادت صحيفة واشنطن بوست الاثنين بأنّ "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض رسائل من الرئيس الأسبق باراك أوباما وأخرى من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون ما اضطرّ هيئة الأرشيف الوطني للذهاب إلى فلوريدا لاسترجاعها".

وينبغي على كلّ رئيس أمريكي عند انتهاء ولايته أن ينقل محتوى بريده الإلكتروني وسائر الرسائل الورقية ووثائق العمل الأخرى إلى هيئة الأرشيف الوطني المكلّفة حفظ هذه المستندات.

لكن حين غادر واشنطن، قرّر الملياردير الجمهوري، حسب واشنطن بوست، أن يأخذ معه صناديق عدة إلى مقرّ إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.

وبين الأغراض التي كانت في هذه الصناديق هدايا من قادة أجانب ورسالة تركها له سلفه باراك أوباما ورسائل عدّة كتبها كيم جونغ-أونغ.

وترمب هو أول رئيس أمريكي التقى أثناء ولايته فرداً من سلاسة كيم، كما أنّه تبادل رسائل عدّة مع الزعيم الكوري الشمالي.

وفي سبتمبر/أيلول 2018 قال ترمب لأنصاره إنّ "كيم كتب لي رسائل جميلة، إنّها رسائل رائعة. لقد وقعنا في الحبّ".

ووفقاً لواشنطن بوست، "فقد توجّه مسؤولون من هيئة الأرشيف الوطني إلى فلوريدا الشهر الماضي لاسترجاع هذه الصناديق، بما في ذلك رسائل كيم".

ولم يردّ أحد من أوساط ترمب ولا من هيئة الأرشيف الوطني على استفسارات بشأن هذه المعلومات.

وكانت هيئة الأرشيف الوطني كشفت الأسبوع الماضي أنّ الرئيس السابق كانت لديه عادة تمزيق بعض وثائق العمل، في ممارسة إضافية تتعارض مع القواعد المفروضة قانوناً.

وقالت الهيئة في بيان إنّه "من بين الوثائق الرئاسية التي تسلّمتها، وثائق ورقية كان قد مزّقها الرئيس السابق ترمب".

وأوضحت أنّ "مسؤولين عن إدارة الوثائق في البيت الأبيض تمكّنوا من إعادة لصق بعض من الأوراق بواسطة شريط لاصق، فيما بقيت أوراق أخرى ممزقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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