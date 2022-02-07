أعلنت دولة البحرين الاثنين استحداث نوع جديد من تأشيرات الإقامة الدائمة، لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين، وإطالة مدة بقائهم في البلاد.

جاء ذلك وفق ما أعلنته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، وذكرت أن "مجلس الوزراء أعلن عن إطلاق الإقامة الذهبية، التي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي".

وأوضحت أن "تلك الإقامة الذهبية، سوف تسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لحصولها على إقامة دائمة لهم ولعائلاتهم في مملكة البحرين".

وبهذا القرار، تعتبر البحرين ثاني دولة خليجية تعتمد نظام الإقامات الذهبية بعد دولة الإمارات، التي تمنح إقامة لمدة 10 سنوات لفئات عديدة من الكفاءات والموهوبين.