قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، إنه "توجد متطلبات لدى إسرائيل لم تحلها السلطات في دبي بعد"، مشيراً إلى احتمالية إيقاف الرحلات الإسرائيلية من وإلى دبي، وفق تقارير صحفية.

ويلفت المتحدث الإسرائيلي، إلى أن "المشكلة تتعلق بالجانب الأمني"، رافضاً الكشف عن التفاصيل.

وأعرب عن أمله في أن تقبل سلطات مطار دبي بتلك المتطلبات الإسرائيلية، كونها لم تعلن عن معارضتها صراحةً.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله: "من المقرر أن تنتهي الترتيبات الأمنية الحالية المتعلقة برحلات ثلاث شركات طيران إسرائيلية، الثلاثاء"، مشيراً إلى أن السلطات الإماراتية أمامها 48 ساعة لإيجاد حل.

وبسبب تلك الخلافات، تعتزم إسرائيل إيقاف رحلات إلى دبي، وتدرس تحويلها إلى أبو ظبي بدلاً من ذلك، وفق وسائل إعلام محلية.

من جانبه، أوضح المستشار السابق للشؤون العربية لدى وزارة الدفاع الإسرائيلية، ألون أفيتار، أن "الخلاف يتعلق بأمن الطيران من الناحية التقنية واللوجستية، كمعاملات تسجيل الطائرات وجدولة مواعيدها.. إلخ"، وفق تصريحه لموقع الحرة.

وتخضع شركات الطيران الإسرائيلية لسلطة جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، الذي أعلن أنه واجه خلافات مع سلطات دبي قد تؤدي إلى وقف الرحلات الجوية، وفق وكالة رويترز.

يذكر أن الرحلات الجوية المباشرة بين الجانبين بدأت عقب إقامة علاقات رسمية بينهما باتفاقيات أبراهام الموقعة عام 2020.