أعلنت شركة نايكي الأمريكية الرائدة في الملابس والمستلزمات الرياضية الاثنين فسخ عقدها مع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي مايسون غرينوود، بعد اعتقاله للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب.

والأربعاء الماضي أُطلق سراح غرينوود بكفالة بعد استجوابه بشأن مزاعم اغتصاب واعتداء على شابة.

وكانت الشرطة ألقت القبض على ابن العشرين عاماً، الأحد، للاشتباه بـ"اغتصاب والاعتداء" على امرأة بعد انتشار صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أُبقي قيد التوقيف مرة أخرى للاشتباه في الاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل.

كما أوقف مانشستر يونايتد، غرينوود الذي يعتبر أحد النجوم الصاعدين في كرة القدم الإنجليزية، عن اللعب أو التدريب معه حتى إشعار آخر.

وأصدرت شركة نايكي الأسبوع الماضي بياناً قالت فيه إنها "تشعر بقلق عميق إزاء المزاعم المقلقة وستواصل مراقبة الوضع من كثب"، قبل أن تؤكد الاثنين فسخ عقدها مع اللاعب.

وقالت في بيان: "مايسون غرينوود لم يعد رياضياً مع نايكي".

أزال يونايتد جميع منتجات اللاعب من موقعه على الإنترنت، مع غياب اسمه من قائمة أسماء اللاعبين على القمصان.

وكان مطوّر ألعاب الفيديو "إي.إيه.سبورتس"، أعلن الأسبوع الماضي أيضاً أنه حذف اللاعب من لعبة فيفا 22.

ولم تذكر شرطة مانشستر اسم لاعب كرة القدم، لكنها أفادت: "أُفرج بكفالة عن رجل يبلغ 20 عاماً كان اعتُقِل للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء على امرأة، وفي انتظار مزيد من التحقيق".

بدأ غرينوود مسيرته مع فريق "الشياطين الحمر" عام 2019، وخاض معه مُذاك 129 مباراة، سجل خلالها 35 هدفاً بعدما تدرج من صفوف فريق الشباب.

ووقّع عقداً جديداً في فبراير/شباط 2021، ما سيبقيه في ملعب "أولد ترافورد" حتى عام 2025 على الأقل.

وارتدى غرينوود قميص المنتخب الإنجليزي للمرة الاولى في سبتمبر/أيلول من عام 2020، إلا أنه استبعد هو وفيل فودن لاعب مانشستر سيتي، بعد أن عادا الى الفندق بصحبة فتيات وخرقا البروتوكولات المتعلقة بجائحة كورونا، ولم يُستدع منذ ذلك الحين إلى صفوف منتخب "الأسود الثلاثة".