الحرب على غزة
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"فخ سياسي".. فصائل فلسطينية تحذّر من أي تهدئة في غزة دون ضمانات حقيقية لوقف الحرب
أعربت فصائل فلسطينية، أمس الثلاثاء، عن رفضها أي مقترح لوقف إطلاق النار في غزة يفتقر إلى ضمانات حقيقية لوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل، معتبرة أنه "فخ سياسي يكرس الاحتلال". ودَعت المجتمع الدولي إلى مزيد الضغط على إسرائيل.
"فخ سياسي".. فصائل فلسطينية تحذّر من أي تهدئة في غزة دون ضمانات حقيقية لوقف الحرب
قصف إسرائيلي على مناطق بقطاع غزة / Reuters
16 أبريل 2025

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية (تضم فصائل فلسطينية)، في بيان نشرته حركة حماس على منصة تليغرام: "تابعنا الأنباء المتواردة حول المقترح الجديد لوقف إطلاق النار، والمتضمن لبند نزع سلاح المقاومة، وتسليم الأسرى الصهاينة للاحتلال دون أي ضمانات حقيقية لإنهاء حرب الإبادة ضد شعبنا والانسحاب الكامل من قطاع غزة".

وأضافت: "نرفض المنطق الذي يضخم سلاح (الضحية) البدائي المخصص فقط للدفاع عن النفس، في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة عن تسليم الاحتلال (القاتل) دفعةً كبيرةً من الأسلحة الفتاكة والقنابل الثقيلة التي تُلقى على رؤوس شعبنا الأعزل".

وتابعت: "قطاع غزة يمثل منطقة تأمين لجمهورية مصر العربية، ويفصل بينها وبين عدوّ الأمّة العربية، وأهل القطاع يمثلون طليعة جيش مصر وحاميته الأولى، كما تمثل مصر عمقاً استراتيجياً للفلسطينيين".

ولفتت إلى أن "أي تهدئة تفتقر إلى ضمانات حقيقية لوقف الحرب والانسحاب الكامل ورفع الحصار وإعادة الإعمار ستكون فخاً سياسياً يكرّس الاحتلال بدلاً من مقاومته، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي أن يمارسوا ضغوطهم على الاحتلال الصهيوني المعروف تاريخياً بتنصّله من جميع الاتفاقات والتفاهمات".

وأشارت إلى "عملية تضليل كبيرة تجري عبر التركيز على قضية نزع سلاح الضحية، فيما يكمن جوهر المشكلة في تنصُّل الاحتلال من تنفيذ الاتفاق ثلاثي المراحل الذي وافق عليه الجانب الفلسطيني والتزمه"

وأضافت: "المجتمع الصهيوني نفسه يدرك أن نتنياهو هو من أفشل اتفاق وقف إطلاق النار وسط تواطؤ وصمت دولي قاتل".

والاثنين، أعلنت حركة حماس أنها تدرس مقترحاً تسلمته من الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان: "قيادة الحركة تدرس، بمسؤولية وطنية عالية، المقترح الذي تسلّمته من الإخوة الوسطاء (مصر وقطر)، وستقدّم ردّها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه".

وأضافت: "نؤكد موقفنا الثابت بضرورة أن يحقّق أيّ اتفاقٍ قادم وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا".

وفي يناير/كانون الثاني 2025 تمكنت مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس ينص على وقف إطلاق النار في غزة وفق عدة مراحل، قبل أن تنتهكه تل أبيب وتعلن من طرف واحد استئناف الحرب في مارس/آذار الماضي.

وتنصل نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفاً في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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