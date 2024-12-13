أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا لن تسمح للمنظمات الإرهابية باستغلال الوضع في سوريا بعد انهيار نظام الأسد وسيطرة المعارضة. ودعا فيدان إلى ضرورة التصدي لأي محاولات تتعلق بتأزيم الأوضاع في المنطقة، مبرزًا أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في سوريا. كما أشار إلى أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار سوريا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار.

في سياق متصل، أعربت كل من قطر والسعودية والكويت عن رفضهم استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا. جاء هذا الرفض بعد إعلان إسرائيل عن انهيار اتفاقية فصل القوات مع دمشق بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد عقب سقوط النظام السوري. وتؤكد هذه المواقف الملتزمة من قبل الدول العربية على ضرورة الحفاظ على السيادة السورية وعدم السماح لأي طرف خارجي بخلق اضطرابات إضافية في المنطقة. إن الحفاظ على استقرار الوضع في سوريا يتطلب تنسيقًا دوليًا وإقليميًا لحل الأزمة بشكل شامل.