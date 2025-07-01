وأشار ترمب إلى أنّ القاهرة والدوحة ستعملان على إنجاز الصياغة النهائية لهذا المقترح، مشيراً إلى أن “ممثلين عنه عقدوا اجتماعاً طويلاً وبنّاء مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة”.

وجاء في منشور لترمب على منصته تروث سوشيال عقب اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين في واشنطن أن "إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإبرام وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، وخلال هذه المدة سنعمل مع كل الفرقاء من أجل إنهاء الحرب".

وأشار إلى أنه يأمل أن تقبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهذا الاتفاق، "لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءاً"، على حد تعبيره.

من جانبه، نقلت شبكة "CNN" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إنه لا يزال يتعين على حركة حماس الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعدما قال ترمب إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لذلك، وإن الوسطاء القطريين والمصريين سيقدمون المقترح النهائي.

كما نقلت هيئة البث العبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن “النية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً وخلال هذه الفترة ستنعقد مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة”.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.