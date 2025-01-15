وقال بزشكيان في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز، رداً على سؤاله عن تلك الاتهامات: "لم يحدث على الإطلاق. لم نحاول القيام بذلك ولن نفعل ذلك أبداً".

وأوضح أن "هذا واحد من تلك المخططات التي تخطط لها إسرائيل ودول أخرى لتعزيز الخوف من إيران".

ونجا الرئيس الأمريكي المنتخب من محاولتي اغتيال خلال الحملة الانتخابية، إحداهما في 13 يوليو/تموز الماضي، خلال تجمع جماهيري في بنسلفانيا، وأصيب خلالها بجروح في أذنه.

وتقدّمت وزارة العدل الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بشكوى جنائية للمحكمة الفيدرالية في مانهاتن ضد 3 أشخاص مرتبطين بـ"مؤامرة إيرانية" يُزعم أن مسؤولاً إيرانياً أعدّها لاغتيال ترمب.

ونفت الخارجية الإيرانية الاتهامات الموجهة إلى طهران، قائلة في بيان إن "تكرار الاتهام مؤامرة من الكيان الصهيوني وأعداء إيران لتعقيد القضايا بين واشنطن وطهران".

وبدورها قالت شبكة CNN الأمريكية في يوليو/تموز 2024 إن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية عن "مؤامرة إيرانية" لاغتيال ترمب، لكن البعثة الإيرانية الأممية نفت آنذاك تلك الادعاءات، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة وخبيثة".