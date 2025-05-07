وأوضحت المصادر للأناضول الأربعاء، أن التطورات المتعلقة بالطالبة التركية في موضع مراقبة دقيقة من قبل وزارة الخارجية التركية منذ اليوم الأول لاحتجازها.

وأضافت أن الزيارة المتوقعة قد تكون في 9 مايو/أيار الجاري، وأن أوزتورك ستستمر في تلقي كل أنواع الدعم من القنصلية التركية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قضت الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الأمريكية بنقل طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك التي اعتقلت بسبب دعمها لفلسطين، من مركز الاحتجاز في ولاية لويزيانا إلى ولاية فيرمونت.

ورفضت المحكمة اعتراض الحكومة الأمريكية على نقل أوزتورك المحتجزة منذ نحو 6 أسابيع في ولاية لويزيانا.

وطلب القضاة في هيئة الاستئناف من وزارة العدل الأمريكية التزام قرار المحكمة الفيدرالية بشأن عملية النقل.

واعتقلت السلطات الأمريكية الطالبة أوزتورك في 25 مارس/آذار الماضي بولاية ماساتشوستس، على خلفية دعمها لفلسطين، ومن ثم نقلتها إلى لويزيانا، حيث جرى هناك الاستماع إلى الإفادات في الجلسة الأولى من القضية.

فيما ذكر حينها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده ألغت تأشيرة أوزتورك وتعتزم ترحيلها من الولايات المتحدة. وقال روبيو إن بلاده ألغت تأشيرات أكثر من 300 طالب أجنبي وصفهم بأنهم "مؤيدون لحماس".