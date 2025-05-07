تركيا
1 دقيقة قراءة
مصادر بالخارجية التركية: دبلوماسيون سيزورون الطالبة أوزتورك المحتجزة بالولايات المتحدة
قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إنه من المقرر أن يجري موظفو القنصلية العامة التركية في هيوستن زيارة إلى مركز الهجرة الذي تحتجز فيها طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك.
مصادر بالخارجية التركية: دبلوماسيون سيزورون الطالبة أوزتورك المحتجزة بالولايات المتحدة
دبلوماسيون سيزورون الطالبة أوزتورك المحتجزة بالولايات المتحدة / TRT Global
7 مايو 2025

وأوضحت المصادر للأناضول الأربعاء، أن التطورات المتعلقة بالطالبة التركية في موضع مراقبة دقيقة من قبل وزارة الخارجية التركية منذ اليوم الأول لاحتجازها.

وأضافت أن الزيارة المتوقعة قد تكون في 9 مايو/أيار الجاري، وأن أوزتورك ستستمر في تلقي كل أنواع الدعم من القنصلية التركية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قضت الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الأمريكية بنقل طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك التي اعتقلت بسبب دعمها لفلسطين، من مركز الاحتجاز في ولاية لويزيانا إلى ولاية فيرمونت.

ورفضت المحكمة اعتراض الحكومة الأمريكية على نقل أوزتورك المحتجزة منذ نحو 6 أسابيع في ولاية لويزيانا.

وطلب القضاة في هيئة الاستئناف من وزارة العدل الأمريكية التزام قرار المحكمة الفيدرالية بشأن عملية النقل.

واعتقلت السلطات الأمريكية الطالبة أوزتورك في 25 مارس/آذار الماضي بولاية ماساتشوستس، على خلفية دعمها لفلسطين، ومن ثم نقلتها إلى لويزيانا، حيث جرى هناك الاستماع إلى الإفادات في الجلسة الأولى من القضية.

فيما ذكر حينها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده ألغت تأشيرة أوزتورك وتعتزم ترحيلها من الولايات المتحدة. وقال روبيو إن بلاده ألغت تأشيرات أكثر من 300 طالب أجنبي وصفهم بأنهم "مؤيدون لحماس".

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us