سياسة
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ليبيا تضبط 300 رزمة حشيشة عليها صورة بوتين.. ما القصة؟
ضبطت السلطات الليبية أكثر من 300 رزمة من الحشيشة وقد أُلصقت على كلّ منها صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. ما القصة؟
ليبيا تضبط 300 رزمة حشيشة عليها صورة بوتين.. ما القصة؟
لم يحدّد المسؤول مصدر المخدرات المضبوطة، كما لم يتمكن من تفسير سبب وجود صورة للرئيس الروسي على هذه الرزم / AFP
8 فبراير 2022

أعلنت السلطات الليبية الاثنين أنها ضبطت في شمال شرق البلاد أكثر من 300 رزمة من الحشيشة وقد أُلصقت على كلّ منها صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مسؤول في جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "جرى اكتشاف 323 رزمة تزن الواحدة 250 غراماً"، مشيراً إلى أن هذه المخدرات عثر عليها في بلدة المرج السبت.

وتناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لرزم من الحشيش وقد رصّت فوق بعضها البعض، وعلى كل منها صورة للرئيس الروسي مرتدياً بزة رسمية سوداء.

ولم يحدّد المسؤول مصدر المخدرات المضبوطة، كما لم يتمكن من تفسير سبب وجود صورة للرئيس الروسي على هذه الرزم.

وارتفع الاتجار بالمخدرات والكحول المغشوشة بشكل كبير في ليبيا في السنوات الأخيرة، بخاصة في ظل غياب الإحكام الأمني على المنافذ بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

والحشيش هو أحد أكثر الأصناف المخدّرة التي تضبط في ليبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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