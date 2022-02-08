سياسة
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أمريكا توافق على صفقة بـ100 مليون دولار لتحديث منظومة صواريخ تايوان
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على عقد دعم قيمته 100 مليون دولار مع تايوان بهدف تعزيز أنظمة الدفاع الصاروخي في الجزيرة التي تواجه ضغوطاً متزايدة من الصين.
أمريكا توافق على صفقة بـ100 مليون دولار لتحديث منظومة صواريخ تايوان
قالت وزارة الدفاع التايوانية إن قرار الحصول على صواريخ باتريوت الجديدة اتُّخذ خلال اجتماع عام 2019 مع مسؤولين أمريكيين / EFE
8 فبراير 2022

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الاثنين أن الولايات المتحدة وافقت على بيع معدات وخدمات قيمتها 100 مليون دولار لتايوان من أجل "صيانة وتحسين والحفاظ" على منظومة باتريوت للدفاع الصاروخي التي تستخدمها الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تطالب الصين بالسيادة عليها.

وذكر بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية أنها أخطرت الكونغرس بعد موافقة وزارة الخارجية على الصفقة، التي طلبتها سفارة تايوان الفعلية في واشنطن.

وقالت الوكالة في بيان إن تحديث منظومة باتريوت للدفاع الجوي "سيساعد في تحسين أمن (تايوان) والحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والاقتصادي والتقدم في المنطقة".

وأضافت الوكالة: "هذا البيع المقترح يخدم المصالح القومية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم جهود (تايوان) المستمرة لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية يمكن التعويل عليها".

وأفادت بأن المتعاقدين الرئيسيين سيكونان رايثيون تكنولوجيز ولوكهيد مارتن.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية إنها "ترحب بشدة" بالقرار.

وأضافت في بيان: "في مواجهة توسع الصين العسكري المستمر وتحركاتها الاستفزازية، ستحافظ بلادنا على أمنها القومي بدفاع قوي وستواصل تعميق الشراكة الأمنية الوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة".

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن قرار الحصول على صواريخ باتريوت الجديدة اتُّخذ خلال اجتماع عام 2019 مع مسؤولين أمريكيين في إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وأضافت الوزارة أن الاتفاق من المتوقع أن "يدخل حيز التنفيذ" في غضون شهر.

وتشكو تايوان من المهام المتكررة التي تنفذها القوات الجوية الصينية في منطقة دفاعها الجوي، وهي جزء مما تعتبره واشنطن محاولة بكين للضغط على تايبه لقبول سيادتها.

وليس للولايات المتحدة، شأنها شأن معظم الدول، علاقات رسمية مع تايوان، لكن واشنطن هي أكبر داعم لها وهي ملزمة قانوناً بتزويدها بوسائل للدفاع عن نفسها.

وقال سفير الصين لدى الولايات المتحدة الشهر الماضي إن القوتين العظميين قد ينتهي بهما المطاف إلى الدخول في صراع عسكري إذا شجعت واشنطن استقلال تايوان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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