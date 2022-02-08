سياسة
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بفضل "التحفيز الكهربائي".. مشلول يستطيع المشي والرياضة مجدداً
كان ميشيل روكاتي فقد القدرة على الإحساس والحركة في ساقيه عقب دراجة نارية قبل ستة أعوام، ولكن اليوم أصبح بإمكانه الوقوف والمشي بواسطة "التحفيز الكهربائي" الذي يجري التحكم فيه لا سلكياً من جهاز لوحي.
بفضل "التحفيز الكهربائي".. مشلول يستطيع المشي والرياضة مجدداً
أصبح بإمكان روكاتي الوقوف والمشي بواسطة التحفيز الكهربائي الذي يجري التحكّم فيه لا سلكياً من جهاز لوحي
8 فبراير 2022

استعاد رجل أُصيبَ بالشلل في حادث دراجة نارية عام 2017 قدرته على المشي بعد أن زرع الأطباء أقطاباً كهربائية في عموده الفقري لإعادة تنشيط عضلاته.

وكان ميشيل روكاتي فقد القدرة على الإحساس والحركة في ساقيه عقب الحادث الذي تسبب في قطع الحبل الشوكي، ولكن اليوم أصبح بإمكانه الوقوف والمشي بواسطة "التحفيز الكهربائي" الذي يجري التحكّم فيه لا سلكياً من جهاز لوحي.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أنّ فريق البحث تمكّن من مساعدة روكاتي واثنين من المرضى الآخرين تتراوح أعمارهما بين 29 و41 عاماً، على الوقوف والمشي وركوب الدراجة وممارسة أنواع مختلفة من الرياضات، وذلك بفضل تقنية "التحفيز الكهربائي".

وأردفت الصحيفة بأنّ ذلك "يبعث الأمل في أنّ الأجهزة الصغيرة القابلة للزرع يمكن أن تساعد المصابين بالشلّل ليستعيدوا مزاولة حياتهم على نحوٍ مستقل".

يذكر أنّ التقنية المذكورة طوِّرت عبر البروفيسور جريجوار كورتين عالم الأعصاب بالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان، والبروفيسور جوسلين بلوخ جراح الأعصاب في مستشفى جامعة لوزان.

مصدر:TRT عربي
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