سياسة
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قالن: الحوار بين زعيمي روسيا وأوكرانيا مهم وأردوغان يسعى لعقد قمة بينهما
قال الناطق باسم الرئاسة التركية إن الرئيس التركي سيلعب دوراً مهماً لعقد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني، مؤكداً أن زيارة أردوغان لأوكرانيا الأسبوع الفائت جاءت بمرحلة حساسة للغاية وحظيت بترحيب كييف و"الناتو".
قالن: الحوار بين زعيمي روسيا وأوكرانيا مهم وأردوغان يسعى لعقد قمة بينهما
قالن: الهدف الرئيسي لبوتين ليس اقتحام أوكرانيا واحتلالها، إنما البدء بمفاوضات جديدة مع الغرب حول العديد من القضايا / AA
8 فبراير 2022

شدد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن على أهمية الحوار والتفاوض بين زعيمَي روسيا فلاديمير بوتين وأوكرانيا فولوديمير زيليسنكي لحل الأزمة بين البلدين.

وأعرب قالن في مقابلة مع قناة تركية خاصة مساء الاثنين عن اعتقاده أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلعب دوراً مهماً لعقد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وأوضح أن زيارة أردوغان لأوكرانيا الأسبوع الفائت جاءت بمرحلة حساسة للغاية وحظيت بترحيب كييف وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف أن الأوكرانيين يعبرون عن استيائهم من التصريحات الغربية القائلة بأن روسيا على وشك احتلال كييف.

وتابع: "الهدف الرئيسي لبوتين ليس اقتحام أوكرانيا واحتلالها وإنما البدء بمفاوضات جديدة مع الغرب حول العديد من القضايا".

ومؤخراً وجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوماً على كييف.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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