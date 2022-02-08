سياسة
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تحدي مئة يوم.. إطلاق موقع "عفة" للتعافي من إدمان المواد الإباحية بالسعودية
أُطلِقَ أوّل موقع يعمل بآلية المساعدة الذاتية للتعافي من إدمان المواد الإباحية في السعودية، ويعمل الموقع على تقديم منتجات توعوية صحية ونفسية واجتماعية تساعد على التخلّص من إدمان المواقع الإباحية.
تحدي مئة يوم.. إطلاق موقع "عفة" للتعافي من إدمان المواد الإباحية بالسعودية
الحساني: معدّل التعرّض للإباحية يبدأ من عمر 11 إلى 13 سنة / Getty Images
8 فبراير 2022

أطلق سعودي الحساني "موقع عفة" ليكون بذلك أوّل موقع يعمل بآلية المساعدة الذاتية للتعافي من إدمان المواد الإباحية في السعودية ودول الخليج.

وأفاد الحساني مدير برنامج "عفة" بأنّ الموقع يعمل على تقديم منتجات توعوية صحية ونفسية واجتماعية تساعد على التخلّص من إدمان المواقع الإباحية.

وأردف خلال مداخلة هاتفية مع أحد القنوات الفضائية السعودية الخاصة بأنّ الموقع يعتزم إطلاق نماذج نفسية متخصّصة للمساعدة في التخلّص من مشكلة الإباحية، ومنها "برنامج الخطوات العشر للتعافي الرباني في شهر رمضان المقبل"، فضلاً عن "نموذج التعافي النسائي"، وذلك خلال نحو شهر.

ولفت إلى أنّ معدّل التعرّض للإباحية يبدأ من عمر 11 إلى 13 سنة، فيما تفيد بعض المؤشرات العالمية إنّ السن أقل من ذلك إذ يبدأ من عمر 8 سنوات في بعض الدول، مشيراً إلى تسجيل عدة حالات بدأت التعرّض للمواد الإباحية في هذا العمر المبكّر.

وكان برنامج "عفة" أطلق "مبادرة تحدّي 100 يوم"، وأعلن بداية التسجيل فيه من نهاية يناير/كانون الثاني المنصرم حتّى 9 مايو/أيّار القادم. وتستهدف المبادرة فهم أبعاد المشكلة وشرح خطوات "التعافي الرباني" والتعرّف على قصص المتعافين.

مصدر:TRT عربي
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