سياسة
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ماذا قال مسؤول إيراني عن موعد جولة المفاوضات الجديدة مع السعودية؟
أعربت إيران عن استعدادها لمواصلة مفاوضاتها مع السعودية في العاصمة العراقية بغداد، وقالت إن موعد هذه المفاوضات "يعود إلى الرياض".
ماذا قال مسؤول إيراني عن موعد جولة المفاوضات الجديدة مع السعودية؟
سعيد خطيب زاده: سنواصل مفاوضاتنا مع السعودية في بغداد / AFP
8 فبراير 2022

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاثنين: "سنواصل مفاوضاتنا مع السعودية في بغداد"، مشيراً إلى أن "موعد هذه المباحثات يعود إلى الرياض"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلت عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السبت قوله إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية إذا كانت الرياض راغبة في مواصلة المحادثات بمناخ من الاحترام والتفاهم المتبادل.

وحسب الوكالة قال رئيسي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: "إيران مستعدة لمواصلة هذه المفاوضات حتى الوصول إلى نتيجة بشرط أن يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المفاوضات في مناخ من التفاهم والاحترام المتبادلين".

وفي مؤشر آخر على تحسن العلاقات قالت إيران الشهر الماضي إن ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين وصلوا إلى السعودية لتولي مناصب في مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة.

وبدأت إيران والسعودية اللتان قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما في 2016 محادثات مباشرة استضافها العراق العام الماضي، بوقت تحاول فيه القوى العالمية إنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع طهران، وتستمر به محاولات الأمم المتحدة لإنهاء حرب اليمن.

وأجرت طهران والرياض أربع جولات من المحادثات بالعراق، وتأمل بغداد أن تؤدي وساطتها إلى منع الجارتين السعي لتصفية حساباتهما بالعراق، فيما تصف السعودية المحادثات بأنها ودية لكنها استكشافية، بينما تقول طهران إنها قطعت "شوطاً جيداً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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