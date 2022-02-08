سياسة
3 دقيقة قراءة
أسرة الطفل قطيفان تجمع الفدية.. وانتشار مرعب لعصابات تجارة الأعضاء بسوريا
تمكنت أسرة الطفل السوري فواز قطيفان من جمع الفدية التي طلبتها عصابة لإعادته إليهم، وذلك بعد أن اضطرت إلى بيع بيتها وقطعة أرض لها. فيما يحذر نشطاء من انتشار مخيف لعصابات خطف الأطفال والنساء وتشريح أجساد المختطفين والتجارة بأعضائهم في الجنوب السوري.
أسرة الطفل قطيفان تجمع الفدية.. وانتشار مرعب لعصابات تجارة الأعضاء بسوريا
أبو صافي: العصابة طلبت تسليم الأموال في الجنوب اللبناني وتسليم الطفل في درعا / مواقع التواصل
8 فبراير 2022

بعد أن اضطرت لبيع بيتها وقطعة أرض كانت تملكها، استطاعت أسرة الطفل السوري فواز قطيفان جمع الفدية التي طلبتها عصابة لإعادته إلى ذويه، على أن يجري التسليم "قريباً وربما في أي وقت".

وقال الناشط السوري عبد الباسط أبو صافي وهو من محافظة درعا بجنوب سوريا إنّ الأسرة تمكّنت من جمع مبلغ 400 مليون ليرة سورية (نحو 130 ألف دولار)، بعد أن تفاوضوا مع المختطفين على تخفيض المبلغ من 700 مليون ليرة سورية.

وأضاف الناشط أنّ محمد قطيفان والد الطفل اضُطر إلى بيع أرضه وبيته مقابل 250 مليون ليرة سورية وحصل على تبرعات من "أهل الخير" لتأمين باقي المبلغ، حسب ما نقل عنه موقع "الحرة".

وذكر الناشط ذاته أنّه سيجري ترتيب عملية تسليم الفدية واسترجاع الطفل "في وقت قريب وربما في أيّ وقت"، فيما طلبت العصابة تسليم الأموال في الجنوب اللبناني وتسليم الطفل في درعا.

وقبل أيام نشرت عصابة اختطفت الطفل فواز مقطعاً مفجعاً له، إذ تداول نشطاء سوريون صوراً ومقطع فيديو يظهر فيه الطفل (6 سنوات) شبه عارٍ وهو يتعرّض للجلد، ولا يملك سوى استجداء خاطفيه بعبارة "مشان (من أجل) الله لا تضربوني".

وتسبب المقطع في صدمة واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا تحت تحت وسمَي "#أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان" و"#أنقذوا_طفل_ابطع".

ووفق أبو صافي فإنّ العصابة على صلة بالنظام السوري، ولهذا السبب لا تستطيع الشرطة فعل شيء في القضية.

ولفت الناشط إلى أنّ عصابات خطف الأطفال والنساء انتشرت في الجنوب السوري، مشيراً إلى أنّه أحياناً يحدث الخطف "من أجل تشريح أجساد المختطفين والتجارة بأعضائهم مقابل مبالغ مالية هائلة".

ونوّه بحالة طفلة تُدعى سلام الخلف (10 سنوات) اختُطفَت لدى عودتها من مدرستها الابتدائية قبل عامين، ولم يعثر ذووها على أي أثر لها حتى الآن.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us