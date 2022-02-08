ارتكبت العصابات الصهيونية المُسلّحة خلال أحداث النكبة الفلسطينية عام 1948، عشرات المجازر التي راح ضحيتها آلاف المدنيين الفلسطينيين "العُزْل" في مختلف القُرى والمُدن.

ورغم المحاولات الإسرائيلية الحثيثة لإخفاء وطمس حقيقية تلك المجازر، فإن شواهد تاريخية كـ"المقابر الجماعية" وشهادات لجنود إسرائيليين شاركوا في ارتكاب هذه الجرائم، ظلّت دليلاً دامغاً على وقوعها.

وحسب تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية عام 2019، فإن فرقاً من وزارة الدفاع الاسرائيلية أزالت منذ أوائل العقد الماضي مجموعات من الوثائق التاريخية لإخفاء دليل النكبة والفظائع التي رافقتها، كما حاولت إخفاء شهادة من جنرالات حول قتل المدنيين وهدم القرى، أو طرد البدو خلال العقد الأول من قيام الدولة.

وعام 2013 اكتشفت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" 6 مقابر جماعية تضم مئات الرفاتات والهياكل العظمية لشهداء ومدنيين قُتلوا خلال عامي 1936 و1948، وذلك خلال أعمال ترميم كانت تنفذها المؤسسة في مقبرة الكزخانة في مدينة يافا (شمال).

فيما كشفت صحيفة "هآرتس" في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي عن آخر هذه الشواهد، التي كانت لمقبرة جماعية لفلسطينيين قُتلوا إبّان حرب 1948 على شاطئ مدينة قيسارية الشهير (شمال).

وأشارت الصحيفة إلى وقوع عمليات "قتل جماعي للعرب بعد استسلام قرية الطنطورة" عام 1948.

وذكرت "هآرتس" أن فيلماً وثائقياً للمخرج ألون شوارتز بعنوان "الطنطورة" سيُعرَض الأسبوع القادم عبر الإنترنت، ويتضمن شهادات جنود إسرائيليين شاركوا في المجزرة.

وحسب الصحيفة فقد دُفن نحو 200 فلسطيني بعد إعدامهم في قبر جماعي يقع حالياً تحت ساحة انتظار سيارات "شاطئ دور".

ويقول فلسطينيون إن المجموعات اليهودية المسلحة نفذت عديداً من المجازر بالقرى الفلسطينية خلال حرب 1948 لإجبار سكانها على الرحيل.

وحسب مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات (مقره بيروت) فإن عدد المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في الفترة بين 1937 و1948، زادت على 75 مجزرة، راح ضحيتها أكثر من 5 آلاف شهيد فلسطيني، فضلاً عن إصابة آلاف.

وقال المركز في أحد إصدارته لعام 2009، إن ذروة تلك المجازر كانت خلال الفترة الممتدة بين عامي 1947 و1948، وهي الفترة المعروفة بالنكبة.

وهذه أبرز المجاز الموثَّقة إبان النكبة الفلسطينية: