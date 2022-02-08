بدأت تركيا عملية التطعيم بلقاح "توركوفاك" المحلي المضاد لفيروس كورونا في كل ولايات البلاد، وذلك انطلاقاً من المستشفيات والمدن الطبية.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة الثلاثاء إن اللقاح المحلي "توركوفاك" وصل إلى جميع الولايات.

ودعا الجميع لتلقي اللقاح حتى لا يبقى مواطن من غير تطعيم، مؤكداً وصول "توركوفاك" إلى كل مستشفيات البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة "أرجييس" بولاية قيصري وسط تركيا طورت لقاح "توركوفاك" بالتعاون مع رئاسة المعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فيما جرى التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في 10 فبراير/شباط 2021.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي بدأت الجامعة اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها "توركوفاك" على المتطوعين.