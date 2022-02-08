عزّزت أذربيجان مؤخّراً قواتها المسلحة بوحدات "كوماندوز" تلقّى أغلبها تدريبات في تركيا، وذلك ضمن إطار إعادة تأهيل بنية الجيش.

وتتدرب وحدات الكوماندوز بالجيش الأذربيجاني في أصعب الظروف البيئية والجغرافية لممارسة مهامها الوطنية الصعبة.

وتستهدف أذربيجان جعل وحدات الكوماندوز قوة ردع جديدة ضمن قواتها المسلحة.

وتواصل الوحدات المذكورة تدريباتها ومهامها حالياً في مقر اللواء الواقع بمنطقة "هادروت" المُحرّرة مؤخّراً من أرمينيا، الذي افتُتحَ في يناير/كانون الثاني الماضي، بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ويأتي إدراج وحدات الكوماندوز أو ما يُسمّى "أصحاب القبعات الزرقاء" في الجيش الأذربيجاني، ضمن إطار إعادة تأهيل القوات المسلحة.

وأواخر 2021 قال وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف في تصريحات إن العديد من جنود بلاده تلقّوا تدريبات في تركيا، وإنهم أعادوا هيكلة الجيش وفق نموذج القوات المسلّحة التركية.

وفي هذا الإطار تلقّى العديد من الجنود الأذربيجانيين تدريبات لدى القوات المسلحة التركية، كان آخرها دورة مخصّصة لوحدات الكوماندوز في يوليو/تمّوز 2021.