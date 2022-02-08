استشهد 3 فلسطينيين على يد قوة إسرائيلية خاصة الثلاثاء عقب أن أطلقت عليهم النيران وسط مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلّة.

جاء ذلك حسب منشور لوزارة الصحة الفلسطينية على موقع "فيسبوك".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في منشورها إنّ 3 مواطنين استشهدوا بعد إطلاق "الاحتلال النار عليهم في نابلس".

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت حي المخفية بمدينة نابلس عبر مركبة مدنية، ونفّذت عملية إطلاق نار تجاه مركبة فلسطينية.

وفي سياق متصل قالت وسائل إعلام عبرية إنّ "قوات الأمن والجيش صفّت خلية بمنطقة نابلس".

وأضافت: "(الخلية) مسؤولة عن تنفيذ سلسلة من عمليات إطلاق النار على القوات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص"، على حد زعمها.

وتداول نشطاء تسجيل فيديو يظهر قوة خاصة إسرائيلية بعد أن أطلقت النار على مركبة.