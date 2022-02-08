سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | قوات إسرائيلية تغتال 3 فلسطينيين وسط مدينة نابلس بالضفة الغربية
أطلقت قوة إسرائيلية خاصة النار على 3 فلسطينيين ليستشهدوا في الحال، إذ اقتحمت القوة الإسرائيلية حي "المخفية" بمدينة نابلس عبر مركبة مدنية ونفّذت عملية إطلاق نار تجاه مركبة فلسطينية.
شاهد | قوات إسرائيلية تغتال 3 فلسطينيين وسط مدينة نابلس بالضفة الغربية
إعلام عبري: قوات الأمن والجيش صفّت خلية مسؤولة عن تنفيذ سلسلة من عمليات إطلاق النار على القوات الإسرائيلية / مواقع التواصل
8 فبراير 2022

استشهد 3 فلسطينيين على يد قوة إسرائيلية خاصة الثلاثاء عقب أن أطلقت عليهم النيران وسط مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلّة.

جاء ذلك حسب منشور لوزارة الصحة الفلسطينية على موقع "فيسبوك".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في منشورها إنّ 3 مواطنين استشهدوا بعد إطلاق "الاحتلال النار عليهم في نابلس".

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت حي المخفية بمدينة نابلس عبر مركبة مدنية، ونفّذت عملية إطلاق نار تجاه مركبة فلسطينية.

وفي سياق متصل قالت وسائل إعلام عبرية إنّ "قوات الأمن والجيش صفّت خلية بمنطقة نابلس".

وأضافت: "(الخلية) مسؤولة عن تنفيذ سلسلة من عمليات إطلاق النار على القوات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص"، على حد زعمها.

وتداول نشطاء تسجيل فيديو يظهر قوة خاصة إسرائيلية بعد أن أطلقت النار على مركبة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us