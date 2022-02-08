سياسة
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روسيا تنفي أن يكون بوتين وعد ماكرون بعدم إجراء مناورات قرب أوكرانيا
نفت روسيا تأكيدات فرنسا أن الرئيس الروسي وعد نظيره الفرنسي بأن موسكو لن تجري بمناورات عسكرية جديدة بالقرب من أوكرانيا في الوقت الراهن، وقال إن هذه التصريحات الفرنسية "غير صحيحة".
روسيا تنفي أن يكون بوتين وعد ماكرون بعدم إجراء مناورات قرب أوكرانيا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه حصل من نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء محادثاتهما على تأكيد "لعدم حصول تدهور أو تصعيد" في الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا / Reuters
8 فبراير 2022

قال الكرملين الثلاثاء إن التأكيدات الفرنسية لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن موسكو لن تجري مناورات عسكرية جديدة بالقرب من أوكرانيا في الوقت الراهن "غير صحيحة".

وقال مسؤول فرنسي إن بوتين قطع هذا الوعد خلال محادثات مطولة بموسكو مساء الاثنين مع ماكرون.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا وفرنسا لم تتمكنا بعد من التوصل إلى اتفاق على تخفيف التوتر حول أوكرانيا، لكنه قال إن تخفيف التوتر مطلوب وإن الاجتماع وفر الأساس للمزيد من العمل بهذا الخصوص.

وقال المسؤول الفرنسي نفسه إن بوتين وافق كذلك على سحب القوات المشاركة في تدريبات عسكرية في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا فور انتهاء المناورات يوم 20 فبراير/شباط الجاري.

وقال بيسكوف إن القوات ستعود لقواعدها في روسيا بعد التدريبات من دون أن يحدد موعداً لذلك، لكنه أشار إلى أن أحداً لم يقل إن القوات ستبقى في بيلاروسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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