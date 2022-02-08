قال الكرملين الثلاثاء إن التأكيدات الفرنسية لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن موسكو لن تجري مناورات عسكرية جديدة بالقرب من أوكرانيا في الوقت الراهن "غير صحيحة".

وقال مسؤول فرنسي إن بوتين قطع هذا الوعد خلال محادثات مطولة بموسكو مساء الاثنين مع ماكرون.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا وفرنسا لم تتمكنا بعد من التوصل إلى اتفاق على تخفيف التوتر حول أوكرانيا، لكنه قال إن تخفيف التوتر مطلوب وإن الاجتماع وفر الأساس للمزيد من العمل بهذا الخصوص.

وقال المسؤول الفرنسي نفسه إن بوتين وافق كذلك على سحب القوات المشاركة في تدريبات عسكرية في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا فور انتهاء المناورات يوم 20 فبراير/شباط الجاري.

وقال بيسكوف إن القوات ستعود لقواعدها في روسيا بعد التدريبات من دون أن يحدد موعداً لذلك، لكنه أشار إلى أن أحداً لم يقل إن القوات ستبقى في بيلاروسيا.