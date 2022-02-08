اعتذر البابا المستقيل بنديكتوس السادس عشر وطلب "الصفح" من ضحايا الاعتداءات الجنسية، التي ارتكبها كهنة أثناء توليه مسؤوليات في الكنيسة، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على نشر تقرير، يتهمه بـ"عدم التحرك" أمام العنف الذي مورس بحق قصّر في أبرشية "ميونيخ".

وأكد البابا انه لم يتستر أبداً على الكهنة الضالعين في ذلك، حين كان يتولى رئاسة الأبرشية.

وكتب البابا السابق الألماني البالغ من العمر 94 عاماً في رسالة، نشرها الفاتيكان الثلاثاء: "كانت لدي مسؤوليات كبيرة في الكنيسة الكاثوليكية، ألمي أكبر بسبب الاعتداءات الجنسية والأخطاء التي ارتكبت في أماكن مختلفة، خلال فترة مسؤوليتي".

وشكر بنديكتوس السادس عشر الذي تخلى عن حبريته في 2013، البابا فرنسيس على "دعمه وثقته" بعد نشر التقرير المستقل في ألمانيا.

وقال "أنا ممتنّ بشكل خاص للثقة والدعم والصلاة التي خصّني بها شخصياً البابا فرنسيس"، الذي لم يعلق علناً على التقرير.

وقد أكد مستشارو بنديكتوس السادس عشر الثلاثاء أن الكاردينال جوزف راتسينغر (اسمه الحقيقي) ليس ضالعاً "في أي تستر" على الاعتداءات الجنسية التي ارتكبت بحق قصّر من رجال دين، حين كان يتولى منصب رئيس أساقفة ميونيخ.

وقال أربعة من مستشاريه، في وثيقة نشرها الفاتيكان الثلاثاء: "بصفته رئيس أساقفة، لم يكن الكاردينال راتسينغر ضالعاً في أي تستر على تجاوزات مماثلة" وأشاروا الى معلومات "غير دقيقة" وردت في التقرير الألماني.

وكان التقرير الذي أُعدّ بطلب من الكنيسة ونشر في 20 يناير/كانون الثاني، اتهم بنديكتوس السادس عشر بأنه لم يتّخذ أي إجراء لمنع كهنة من ارتكاب اعتداءات جنسية بحق قصّر في الأبرشية الألمانية، التي كان مسؤولاً عنها في ثمانينات القرن الماضي.

وأكد محامون في مكتب "فيستفال شبيلكر فاستل" في التقرير، أن الكاردينال جوزف راتسينغر، قبل تولّيه سدة الحبرية، لم يتّخذ أي تدابير بحق أربعة كهنة يشتبه بارتكابهم اعتداءات جنسية على قصّر.