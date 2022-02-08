رصدت ليلى مجدلاني سيدة الأعمال والتي تقدر ثروتها بحوالي 2 مليار دولار، مكافأة خاصة للاعبي نادي بالميراس البرازيلي الذي تترأسه في حالة الفوز على فريق الأهلي المصري في نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، وفقاً لوسائل إعلامية.

ولفتت مجدلاني الأنظار لدى وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة مستضيفة البطولة، وظهورها برفقة الفريق الذي تولت رئاسته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعبرت ليلى بيريرا عن فخرها، برئاسة بالميراس، في مهمته في كأس العالم للأندية، وكتبت عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي: أشعر بالفعل بالفخر والسعادة لوجودي هنا في أبو ظبي، وأمثل الملايين من المشجعين، ألعب في نسختين من كأس العالم على التوالي، إنجاز رائع في تاريخ بالميراس.

وتُلعب مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء الثلاثاء بالدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وليلى مجدلاني "57 عامًا"، سيدة أعمال برازيلية عملت في مجالات البنوك والقانون باعتبارها محامية، كما عملت صحفية.

وقالت صحيفة "اللواء" اللبنانية إن أصول رئيسة الفريق البرازيلي تعود إلى المنطقة العربية، وتحديدًا لبنان.

وحول سيرتها المهنية، تخرجت مجدلاني من كلية القانون، ثم عملت لسنوات في مجال الصحافة، قبل أن تسلك طريقها كسيدة أعمال لتقابل زوجها جوزيه روبيرتو لاماتشيا، وهو رجل أعمال برازيلي شهير.

وتعمل مجدلاني حاليا كرئيس لشركة "Crefisa" المتخصصة في الائتمان والتي تمتلك أكثر من مليون عميل، وكان أسهها زوجها لاماتشيا في مدينة ساو باولو البرازيلية في ستينيات القرن العشرين.

وترعى الشركة التي ترأسها ليلى نادي بالميراس منذ عام 2015 وهي كانت نقطة انطلاق مجدلاني لرئاسة نادي بالميراس.

وبدأت علاقة مجدلاني مع بطل كوبا ليبارتادورس عام 2017 حين تولت عملها كمدير للنادي، قبل أن يتم انتخابها بالتزكية في 20 نوفمبر الماضي رئيسة للنادي، ومجدلاني هي الرئيس رقم 40 في تاريخ بالميراس، وأول سيدة تتولى هذا المنصب.

وبعد 7 أيام فقط من توليها رئاسة النادي بقيادة المدرب البرتغالي أبيل فيريرا، نجح الفريق في عهد الحسناء ليلى في التتويج بكوبا ليبارتادورس في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفقاً لصحيفة الاتحاد الاماراتية تقدر ثروة مجدلاني بأكثر من 2 مليار دولار، وتعد من الناجحات في مجال إدارة الأعمال في البرازيل، وتعتبر عملها في نادي بالميراس بمثابة استثمار طويل الأجل.