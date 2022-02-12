وفقاً للخبراء، 88% من احتياطيات معدن البورون في العالم موجودة في تركيا. وبينما حطمت صادرات البورون الرقم القياسي الخاص بها خلال العام الماضي 2021، سيمكن عنصر البورون تركيا من اقتحام الدوري العالمي الخاص بإنتاج التكنولوجيا العالية التي تعتمد على هذا العنصر النادر عالمياً والوفير في تركيا.

فعنصر البورون الذي يظهر في طليعة المواد الخام الرئيسية التي بدأت تركيا توليها أهتماماً خاصاً في السنوات الأخيرة، بات يسهم أيضاً بشكل متزايد في اقتصاد البلاد، لدرجة أنه على الرغم من ظروف الوباء العام الماضي، إلا أنه سجل أرقاماً قياسية من حيث معدلات الإنتاج والبيع التي وصل حجمها خلال العام الماضي لنحو 2.6 مليون طن.

وإلى جانب صادرات عنصر البورون، والتي يشحن معظمها إلى دول الشرق الأقصى، بلغت صادرات تركيا من المعادن أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة 6 مليارات دولار خلال العام الماضي. فيما يلعب البورون، الذي يدخل في مجموعة متنوعة من الاستخدامات، دوراً مهماً أيضاً في الصناعات التكنولوجية والصناعات العسكرية المتقدمة.

مخزون هائل وصادرات قياسية

قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) أن 88% احتياطيات البورون موجودة في تركيا، وأشارت إلى أن إجمالي احتياطيات البورون في العالم حالياً تبلغ نحو مليار و243 مليون طن، مليار و100 مليون منها موجود في تركيا فقط.

وتحتضن ولاية أسكيشهير الواقعة وسط الأناضول أهم رواسب البورون في تركيا وأكبر الاحتياطيات المكتشَفة على مستوى العالم، حيث يوجد منجم خاص لاستخراج البوراكس الذي تستخدمه حالياً شركة "إيتي مادن" التركية لإنتاج المنظفات. ويقع ثاني أكبر احتياطي في منطقة إيميت الواقعة بولاية كوتاهية.

فيما بلغت مبيعات تركيا الإجمالية من منتجات البورون نحو 2.6 مليون طن، صُدِّر منها قرابة 2.5 مليون طن، في عام 2021، وفقاً لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، الذي لفت إلى أن تركيا سجلت رقماً قياسياً في مبيعات منتجات البورون تجاوز قيمتها حاجز المليار دولار (14 مليار ليرة تركية).

البورون.. ملح الصناعة

ما إن تحصل على عنصر البورون النقي حتى يصبح بإمكانك استخدامه في إنتاج وتصنيع شتى أنواع المنتجات، لهذا أطلق عليه الخبراء اسم "ملح الصناعة"، لأنه يمكن استخدام البورون بكميات صغيرة ولكن في كل مكان. لهذا السبب هو مهم للغاية في عالم الصناعة.

ولعنصر البورون مجموعة واسعة من الاستخدامات بدءاً من صناعة الزجاج المضاد للرصاص والسيراميك مروراً بصناعة حشوات الأسنان وعلاجات السرطانات وإنتاج اللقاحات ووصولاً إلى إنتاج الأسمدة الزراعية وإنتاج مواد البناء الخاصة بالعزل الحراري.

وهناك استخدامات أخرى للبورون فهو يدخل في معالجة وتنقية المعادن، ويمكن استخدامة أيضاً كمادة تمنع احتراق الأخشاب، بالإضافة لاستخدامه في المغانط الخاصة بالقطارات فائقة السرعة، وكذلك في إنتاج الشمس الاصطناعية التي تقوم الصين بتطويرها حالياً.

كما وشهدت ولاية أسكيشهير أواخر ديسمبر/كانون الأول من عام 2020 افتتاح أول منشأة محلية لإنتاج كربونات الليثيوم، إذ نجحت شركة "إيتي مادن" التركية في تطوير تقنية جديدة لإنتاج البورون وإعادة إنتاج الليثيوم الموجود في النفايات السائلة، الأمر الذي سيتيح استخدام الليثيوم في بطاريات الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة والهواتف الذكية وفي بطاريات السيارة المحلية الكهربائية.

دوره المحوري في الصناعات المتقدمة

من المتوقع أن يكتمل بناء مصنع كربيد البورون، الذي لا يزال قيد الإنشاء في منطقة بانديرما بولاية باليكسير، بحلول نهاية هذا العام. وسينتج المصنع بورون كربيد الذي سيستخدم في صناعة الدفاع والتكنولوجيا النووية.

وفي منتصف عام 2019، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن المصنع المخصص لمعالجة معدن البورون في باليكسير والذي ستبلغ كلفة بنائه قرابة 100 مليون دولار، سيستخدم التقنيات المتقدمة لإنتاج كربيد البورون الذي سيدخل في الصناعات الدفاعية، لاسيما في المركبات التكتيكية والمروحيات والطائرات والمدرعات الخفيفة، بالإضافة للسترات الواقية للجنود.

كما يسعى مختبر تكنولوجيا النانو الرائد بجامعة صبنجة التركية إلى التعاون مع نظرائه الصينيين في إطار عمل مربح للجانبين بتسويق معدن البورون، خصوصاً في مجال تطبيقات تخزين الطاقة، إذ عمل المركز على تصنيع معدن البورون وإنتاج البوروفين خلال العام والنصف الماضيين، ووجّه دراساته مؤخراً إلى تطبيقات الطاقة، وفقاً لما نشره موقع شبكة "شينخوا" الصينية.