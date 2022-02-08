أوقف موفد خاص لمجلة "جون أفريك" (Jeune Afrique) ثمّ طُرد من مالي، بعد ساعات من وصوله إلى باماكو، وفق ما أعلنت إدارة المجلة الفرنسية التي ندّدت بتدبير "غير مبرر يتعارض مع حرية الإعلام".

وقالت المجلة في بيان إن "إدارة جون أفريك تدين القرار المتخذ من جانب السلطات المالية القاضي بطرد موفدها الخاص بنجامان روجيه".

وأضافت أن الموفد الخاص كانت لديه "تأشيرة دخول نظامية ولم يُخفِ مهنته كصحفي ولا واقع أنه جاء إلى مالي ليمارسها - بكل حيادية".

وأوضحت أنه "بعدما وصل إلى باماكو ليل 6-7 فبراير/شباط، أوقف بنجامان روجيه في الفندق من جانب الشرطة الاثنين 7 فبرارير/شباط حوالي الساعة 11,00 واقتيد إلى مقرّ مفرزة التحقيق القضائي حيث خضع للاستجواب، ثمّ إلى مقرّ شرطة الحدود والجوّ حيث أُبلِغ بطرده".

واعتبرت إدارة المجلة "هذا التدبير في حقّ متعاون معها غير مبرر ويتعارض مع حرية الإعلام".

وأبلغت مالي أواخر يناير/كانون الثاني الصحافة الدولية أنها ستبدأ العمل بآلية جديدة لمنح الاعتمادات التي تُعتبر أساسية للعمل لحساب وسيلة إعلام دولية في مالي.

ولم يُطرد أي صحفي يعمل مع وسيلة إعلام دولية في السنوات الأخيرة من مالي، بعد سحب اعتماد صحفي في "راديو فرانس انترناسيونال" (Radio France internationale - RFI) العام 2018.

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في 9 يناير/كانون الثاني حزمة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي رداً على رغبة المجلس العسكري في البقاء في السلطة سنوات عدة، بعد انقلابين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021.