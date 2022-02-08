سياسة
2 دقيقة قراءة
"موقفنا ثابت".. تركيا: تطبيع علاقاتنا مع إسرائيل ليس على حساب فلسطين
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن أي خطوة ستتخذها بلاده في إطار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لن تكون على حساب القضية الفلسطينية، وشدد على أن تركيا لديها موقف ثابت في هذا الإطار.
"موقفنا ثابت".. تركيا: تطبيع علاقاتنا مع إسرائيل ليس على حساب فلسطين
وزير الخارجية التركي قال إن زيارة الرئيس الإسرائيلي المرتقبة سيجرى خلالها تعيين ممثلين خاصين لكلا البلدين وتطبيع العلاقات بينهما / AA
8 فبراير 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن أي خطوة في سبيل تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل، لن تكون على حساب القضية الفلسطينية.

وأشار جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي الثلاثاء بالعاصمة أنقرة، إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سيزور تركيا في مارس/ آذار القادم.

وأضاف أنه من المرتقب تعيين ممثلين خاصين لكلا البلدين خلال الزيارة، وتطبيع العلاقات بين البلدين يكون باتخاذ خطوات من كلا الجانبين.

وأكد على أن "أي خطوة سنتخذها في إطار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لن تكون على حساب القضية الفلسطينية، كما فعلت بعض الدول لدى تطبيع علاقاتها مع تل أبيب، فموقفنا من القضية ثابت".

ولفت إلى أن تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية، قد يسهم في تعزيز دور تركيا في التوصل لحل الدولتين، مشدداً على تمسك بلاده ببعض الثوابت والمبادئ، بما في ذلك حل الدولتين.

وفي سياق منفصل، أفاد جاوش أوغلو أن أنقرة وجهت دعوة لكل من وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، ونائب رئيس البرلمان، والممثل الأرميني الخاص بتركيا، إلا أنها لم تتلق رداً بعد.

وأوضح أنه من المخطط أن يجري الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة إلى الإمارات يومي 14 و15 فبراير/ شباط الجاري.

وأشار إلى حالة أردوغان الصحية جيدة جداً، معرباً عن أمله في شفائه من كورونا لغاية موعد الزيارة.

ولفت أيضاً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا قريباً، لكن موعد الزيارة ليس محدداً بعد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us