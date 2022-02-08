سياسة
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بفضل مبيعات اللقاح.. أرباح فايزر تصل إلى 22 مليار دولار خلال 2021
قالت شركة فايزر إن "أرباحها خلال 2021 تضاعفت لتصل إلى 22 مليار دولار، بفضل مبيعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا"، متوقّعة أن تصل إيراداتها من اللقاحات في العام المقبل إلى 32 مليار دولار.
بفضل مبيعات اللقاح.. أرباح فايزر تصل إلى 22 مليار دولار خلال 2021
أرباح فايزر تتضاعف خلال 2021 بفضل مبيعاتها من اللقاح المضاد لفيروس كورونا / Reuters
8 فبراير 2022

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية فايزر الثلاثاء، تضاعف أرباحها خلال عام 2021 لتصل إلى 22 مليار دولار، مدفوعة بشكل أساسي بمبيعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، متوقعة أن تصل إيراداتها من اللقاحات في العام المقبل إلى 32 مليار دولار.

وأفادت الشركة العملاقة في تقرير مالي بأن "مبيعاتها السنوية تضاعفت لتبلغ 81.3 مليار دولار خلال العام المنصرم، منها 36.8 ملياراً من لقاح كوفيد-19 الذي طوّرته مع بيونتك الألمانية"، وكان أول لقاح ينال ترخيص الاستخدام في مواجهة الفيروس.

وتتوقع الشركة أن يحقق لها عقار "باكسلوفيد" المضاد لكوفيد، عائدات بقيمة 22 مليار دولار خلال العام المقبل.

وتعد هذه النتائج المالية أحدث دليل على التغييرات التي حققتها فايزر بفضل كوفيد-19، إذ إن الشركة توقّعت قبل عام تحقيق 15 مليار دولار فقط من مبيعات اللقاح في 2021، لكنها لم تتوقف عن رفع توقعاتها مع مرور الوقت.

وأوضح الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا في بيان أن "علماءها يواصلون مراقبة كوفيد-19 ويعتقدون أنه من غير المرجح القضاء عليه بالكامل في المستقبل المنظور".

وأضاف: "مع ذلك، الآن تتوفر لنا أدوات مثل اللقاحات والعلاجات، التي نعتقد أنها ستساعدنا ليس فقط على إدارة الجائحة بشكل أفضل، بل مساعدة الدول على الانتقال إلى حقبة المرض المتوطن".

وتابع: "نعتقد أن هذه الوسائل ستتيح لنا المساعدة في العودة إلى الحالة الطبيعية وتمضية الوقت مع العائلة والأصدقاء والسفر وتناول الطعام في أماكن مغلقة وحضور الحفلات الموسيقية والاستمتاع بالعديد من النشاطات الأخرى، تزامناً مع خفض خطر إثقال كاهل المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية حول العالم".

ورغم أن أرباح فايزر فاقت توقعات المحللين، فإن إيراداتها كانت ما دونها. وفي تبادلات ما قبل فتح الأسواق، خسر سهم الشركة 4.1 في المئة من قيمته، ليبلغ 51.02 دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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