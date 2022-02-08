شيّع مئات الفلسطينيين الثلاثاء، جنازة 3 شبان، قتلهم الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب تشييع الشهداء أدهم مبروكة ومحمد الدخيل وأشرف مبسلط، من مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس، وفق مراسل وكالة الأناضول.

وأضاف، أن عائلات الشهداء ألقت نظرة الوداع الأخيرة عليهم، قبل أن يُقيم المشيعّون صلاة الجنازة عند دوار الشهداء وسط المدينة، ليواروا الثرى بعدها في المقبرة الشرقية.

ورفع المشاركون في الجنازة العلم الفلسطيني ورايات الفصائل، ورددوا هتافات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية، وتنادي بالرد على جريمة اغتيالهم، فيما أطلق مسلحون، الرصاص في الهواء، خلال التشييع.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل 3 مواطنين، بمدينة نابلس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "3 مواطنين استشهدوا جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم في مدينة نابلس".

وكان شهود عيان أوضحوا أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت حي المخفية بمدينة نابلس، عبر مركبة مدنية، ونفذت عملية إطلاق نار تجاه مركبة فلسطينية.

وتداول ناشطون تسجيل فيديو، يُظهر قوة خاصة إسرائيلية بعد أن أطلقت النار على المركبة.

والشهداء الثلاثة، من سكان نابلس وينتمون لحركة التحرير الوطني فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب مصادر محلية.