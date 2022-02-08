قررت ولاية كارناتاكا في جنوب الهند الثلاثاء إغلاق المدارس والجامعات ثلاثة أيام وفق ما أعلن رئيس وزراء الولاية، بعد اندلاع احتجاجات جراء رفض بعض المدارس دخول طالبات يرتدين الحجاب.

والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام محلية أن العديد من المدارس في مدينة أودوبي الساحلية، منعت دخول الطالبات المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب مستندة إلى أمر من وزارة التعليم، مما أثار احتجاجات بين الطلبة وأولياء الأمور.

وزادت حدة التوتر في الأيام الأخيرة في أودوبي ومناطق أخرى في كارناتاكا ذات الأغلبية الهندوسية، مع دخول طلاب يرتدون شالات الزعفران، التي يرتديها عادة الهندوس، فصول الدراسة لإظهار دعمهم لحظر الحجاب في مدارسهم.

وقال باسافاراج بوماي رئيس وزراء كارناتاكا، الثلاثاء: "أدعو جميع الطلبة والمعلمين وإدارات المدارس والجامعات وسكان الولاية للحفاظ على السلام والانسجام".

وحكومة الولاية، التي تبلغ نسبة سكانها من المسلمين 12 في المئة ويحكمها حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أصدرت أمراً في 5 فبراير/شباط يلزم جميع المدارس باتباع الزيّ المدرسي الذي تضعها الإدارات.

وقال وزير التعليم في الولاية بي.سي. ناجيش، إنه جرى تحديد الزي المدرسي بعد النظر في أوامر قضائية من جميع أنحاء البلاد، تحظر ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية.