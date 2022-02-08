تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالشكر لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، إثر تمنياته بالسلامة له ولعقيلته على خلفية إصابتهما بفيروس كورونا.

ولفت الرئيس أردوغان في تغريدة الثلاثاء إلى تلقيه اتصالا هاتفيا من بن زايد، أعرب فيه الأخير عن تمنياته بالسلامة له ولعقيلته أمينة أردوغان.

وقال أردوغان: "أتقدم باسمي واسم السيدة أمينة بالشكر لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد على ما أبداه من مشاعر رقيقة".

والسبت، قال أردوغان إنه أجرى وعقيلته أمينة، اختبارات الكشف عن كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة إيجابية، وإنه مصاب بمتحور أوميكرون.

وأضاف الرئيس التركي عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".