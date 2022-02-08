سياسة
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على وقع الأزمة الأوكرانية.. قطر تستضيف قمة الدول المصدرّة للغاز
تستضيف قطر في 22 فبراير/شباط الجاري، قمّة لكبار مصدري الغاز الطبيعي ومن بينهم روسيا، وسط مخاوف أوروبية على الإمدادات في حال غزو روسي لأوكرانيا.
على وقع الأزمة الأوكرانية.. قطر تستضيف قمة الدول المصدرّة للغاز
تعد روسيا وإيران وقطر من أهم دول المنتدى، وبينما تُعتبر الولايات المتحدة وأستراليا من كبار مصدّري الغاز إلا أنهما ليستا من أعضاء التجمّع. / AP
8 فبراير 2022

تستضيف قطر في 22 فبراير/شباط الجاري، قمّة لكبار مصدري الغاز الطبيعي ومن بينهم روسيا، وسط مخاوف أوروبية على الإمدادات في حال غزو روسي لأوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة طلبت من حليفتها قطر، المساعدة في توفير إمدادات طارئة في حال قُطعت إمدادات الغاز الروسية عن غرب أوروبا، وفق تصريحات مسؤولون أمريكيون.

ولم يؤكّد المنظمون على الفور ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر شخصياً هذه القمة السنوية لـ"منتدى الدول المصدرة للغاز".

وتعد روسيا وإيران وقطر من أهم دول المنتدى، الذي سيعقد أيضاً اجتماعات وزارية تستمرّ يومين، وبينما تُعتبر الولايات المتحدة وأستراليا من كبار مصدّري الغاز إلا أنهما ليستا من أعضاء التجمّع.

والاثنين، تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إغلاق خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا وبأوروبا، في حال قامت موسكو بغزو أوكرانيا.

وخط الأنابيب الضخم أُنجز لكنّه لم يبدأ بعد في ضخّ الغاز الطبيعي إلى ألمانيا، ويتوقع أن يزيد هذا الخط، عند تشغيله، اعتماد أوروبا المتعطشة للطاقة على روسيا.

والاتحاد الأوروبي بدوره يسعى لبدائل للغاز الروسي في حال نشوب أزمة طاقة، وقد زارت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، أذربيجان، العضو المراقب في منتدى الغاز، سعياً لتنويع مصادر الطاقة في القارة العجوز.

ويضمّ منتدى الدول المصدّرة للغاز 11 دولة تتمتع بالعضوية الكاملة و7 دول لديها صفة عضو مراقب.

ويؤكّد المنتدى أنّ هذه الدول مجتمعة تمثّل 70 في المئة من احتياطي الغاز المؤكّد في العالم، و51 في المئة من الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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