سياسة
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الدبيبة: لن نسمح بمرحلة انتقالية جديدة بليبيا وحكومتنا مستمرة
أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء أنه لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة، مشيراً إلى أن حكومته "مستمرة في عملها"، وذلك في رد على مساعي مجلس النواب لاختيار رئيس جديد للحكومة.
الدبيبة: لن نسمح بمرحلة انتقالية جديدة بليبيا وحكومتنا مستمرة
FILE PHOTO: Italian PM Draghi and Libyan PM Dbeibeh meet in Rome / Reuters
8 فبراير 2022

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء إنه "لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة"، مشيراً إلى أن "حكومته مستمرة في عملها".

جاء ذلك في كلمة متلفزة نقلتها منصة حكومتنا (حكومية) عبر فيسبوك، في رد على مساعي مجلس النواب إلى اختيار رئيس جديد للحكومة.

وقال الدبيبة: "لن نسمح بمرحلة انتقالية جديدة، وحكومتنا مستمرة في عملها".

وأضاف: "لن نسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى".

وأردف أنه "شرع في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة ودقيقة لا لبس فيها لتنفيذ الانتخابات والاستحقاق الدستوري".

وأوضح أن "المشاورات تنطلق في يوليو/تموز القادم وهو التاريخ الممنوح حسب الاتفاق السياسي الموقع في جنيف".

وحول الاستحقاق الانتخابي قال الدبيبة إن "الانتخابات وحدها هي التي تُنهي المراحل الانتقالية".

وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.

وحتى الآن لم يُتفق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعاً عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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