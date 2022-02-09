قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء، إنّ وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتمَلة لبيع منظومات إطلاق صواريخ موجهة متعددة الفوهات والمعدات ذات الصلة للأردن بتكلفة تقديرية تبلغ 70 مليون دولار.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون في بيان صحفي أنّ المتعاقد الرئيسي سيكون شركة "لوكهيد مارتن" للصواريخ وأنظمة مكافحة الحرائق.

وكان البنتاغون أعلن الخميس أنّ الخارجية الأمريكية وافقت على عدة صفقات محتمَلة لبيع أسلحة لحلفاء بالشرق الأوسط، بينهم الأردن والإمارات والسعودية.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون في بيانها السابق أنّ الموافقات تشمل بيعاً محتملاً لمقاتلات F-16 وعتاداً مرتبطاً بها للأردن بما يقدر بنحو 4.21 مليار دولار.