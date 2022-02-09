سياسة
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بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".. سويسرا تعتزم محاكمة وزير دفاع الجزائر الأسبق
أعلنت منظمة "تريال" الحقوقية السويسرية الثلاثاء، أن النيابة العامة تتهم الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقرّرت مقاضاته أمام القضاء السويسري.
بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".. سويسرا تعتزم محاكمة وزير دفاع الجزائر الأسبق
خالد نزار متهم أمام النيابة السويسرية بارتكاب جرائم حرب / AFP
9 فبراير 2022

ذكرت صحيفة سويسرية أن السلطات في سويسرا قررت لأوّل مرة محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار أمام القضاء.

وحسب صحيفة " لا تريبون دو جنيف"، أعلنت منظمة "تريال" الحقوقية السويسرية الثلاثاء، أن النيابة العامة تتهم الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت أن الانتهاكات التي ارتُكبت بين 14 يناير/كانون الثاني 1992 و31 يناير/كانون الثاني 1994 في أثناء الحرب الأهلية الجزائرية، قيد البحث.

وكشفت المنظمة أن النيابة العامة استمعت الأسبوع الماضي مجدداً لنزار لمدة ثلاثة أيام في مقر مكتب المدّعي العامّ الاتحادي في بيرن وقررت مقاضاته.

وقالت الصحيفة إنه لأول مرة يمكن محاكمة وزير دفاع دولة سابق أمام القضاء السويسري.

وخالد نزار هو رابع رئيس أركان للجيش الجزائري، وبعد انطلاق الحراك عام 2019 حُكم عليه بالسجن 20 عاماً بتهمتَي المساس بسلطةالجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، لكنه تَمكَّن من الفرار إلى إسبانيا.

في المقابل لا يزال نجله الجنرال المتقاعد لطفي المحكوم عليه غيابياً في نفس القضية، خارج الجزائر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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