وصف الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصر الله الثلاثاء، قائمة مقترحات كويتية للبنان لإصلاح العلاقات مع دول الخليج العربية بأنّها "إملاءات".

وهدفت المقترحات الكويتية في الآونة الأخيرة إلى إصلاح العلاقات التي توترت إلى حد كبير بسبب ما يُقال إنه نفوذ حزب الله المتزايد.

وقال نصر الله ردّاً على طلب للتعليق بشأن الوثيقة الكويتية إنّ لبنان "هو دولة ذات سيادة لا يصح أن يأتي أحد ويملي عليه إملاءات".

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "العالم" التليفزيونية الإيرانية الناطقة بالعربية، نقلتها وسائل إعلام محلية منها قناة "المنار" (خاصة).

وأردف نصر الله بأنّ "من يطلب من لبنان أو أي حزب أن لا يتدخل في شؤونه الداخلية فعليه أن يكفّ هو أولاً عن التدخل في شؤوننا الداخلية".

وشدّد قائلاً: "نحن لا نتدخل في شؤون أي دولة من الدول الخليجية، بل نساند الشعب اليمني".

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "رويترز" في وقت سابق، إنّ المقترحات تضمّنت طلباً بتعزيز الأمن في لبنان ومنع تهريب المخدرات إلى الخليج وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في مايو/أيار.

وأضاف نصر الله أنه مع ذلك يؤيّد الحوار اللبناني-الخليجي انطلاقاً من مصلحة لبنان.

وزاد: "من المفيد أن نعمل حواراً، ونعمل آلية حوار لبناني-عربي، أو لبناني-خليجي. نحن ليس لدينا مانع أن يصير حوار من هذا النوع".

ووصلت علاقات لبنان مع دول الخليج العربية، خصوصاً المملكة العربية السعودية التي كانت في السابق مانحاً رئيسياً لبيروت، إلى أدنى مستوى العام الماضي. وقال وزير الخارجية السعودي إن السبب في ذلك هو نفوذ جماعة حزب الله المتزايد في البلاد.

والعلاقات متدهورة منذ سنوات، مما كان له أثر غير مباشر في الداخل اللبناني.

وأعلن الزعيم السياسي السني ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الحليف المقرب السابق للسعودية الذي فقد دعمه منذ ذلك الحين، انسحابه من الحياة السياسة الشهر الماضي، وقال إنه لن يدفع بأي مرشحين، مما أثّر بشدة في المشهد الانتخابي.

وأعرب الحريري خلال مؤتمر صحفي آنذاك عن اقتناعه أنّه "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".

ووصف نصر الله قرار الحريري قائلاً: "هذا قرار مؤسف، وكنّا نتمنى أن لا يحصل، لكنّه حصل".

وحزب الله من الخصوم السياسيين للحريري، لكن الجماعة شاركت أيضاً في عديد من الحكومات التي ترأسها في ظل نظام تقاسم السلطة الطائفي المعقّد في لبنان.

والشهر الماضي زار وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، لبنان مقدّماً للمسؤولين مقترحات ورقة خليجية لحل الأزمة بين بيروت وعواصم خليجية.

وتضمّنت الورقة الطلب من بيروت عدم التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة، وتشديد مكافحة تهريب المخدرات من لبنان إلى الخليج، وتطبيق اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989) وقرارات دولية ذات صلة بلبنان.

وبعد دراستها من الجانب اللبناني، سلّم الرد للكويت، وقال الصباح إنّ "الرد متروك للدراسة من جانب الجهات المعنية في الكويت والدول الخليجية لمعرفة الخطوة القادمة مع لبنان".