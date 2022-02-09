سياسة
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شاهد | حريق جراء انفجار في أبو ظبي وسفارة واشنطن تتحدث عن "ضربة محتملة"
أعلنت فرق هيئة أبو ظبي للدفاع المدني السيطرة على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في مبنى مبكراً صباح الأربعاء، فيما نبهت السفارة الأمريكية لوجود "تقارير عن ضربة محتمَلة بصاروخ أو طائرة مسيرة".
شاهد | حريق جراء انفجار في أبو ظبي وسفارة واشنطن تتحدث عن "ضربة محتملة"
لحظة اشتعال الحريق في المبنى / مواقع التواصل
9 فبراير 2022

سيطرت فرق هيئة أبو ظبي للدفاع المدني على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في مبنى في وقت مبكر من صباح الأربعاء، فيما نبهت السفارة الأمريكية لوجود "تقارير عن ضربة محتمَلة بصاروخ أو طائرة مسيرة".

وشنت حركة الحوثي اليمنية في الأسابيع القليلة الماضية هجمات على الإمارات، لكنها أحبطت معظمها. ولم يتضح بعد ما إذا كانت التقارير التي استشهدت بها السفارة مرتبطة بالحريق.

ولم تردّ السلطات الإماراتية بعدُ على طلب للتعليق، ولم يتسن الوصول إلى السفارة الأمريكية بعد. ولم تعلن وسائل الإعلام التي يديرها الحوثيون عن أي هجوم جديد.

وقالت هيئة أبو ظبي للدفاع المدني إنها تلقّت بلاغاً عن حريق ناجم عن انفجار أسطوانة غاز في مبنى بمنطقة سكنية مركزية، وأضافت أنه لم تقع إصابات.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية أن "الفرق المختصة قامت بإخماد الحريق وإخلاء المبنى احترازياً والسيطرة على الموقف، وجارٍ عملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق".

وأعلنت حركة الحوثي، التي تقاتل تحالفاً بقيادة السعودية يضمّ الإمارات، مسؤوليتها عن ثلاث هجمات على الإمارات، إحداها على مستودع وقود في أبو ظبي أودت بحياة ثلاثة أشخاص في 17 يناير/كانون الثاني، واثنتان قالت السلطات الإماراتية إنها اعترضتهما.

وأعلنت جماعة غير معروفة مسؤوليتها عن هجوم رابع شمل طائرات مسيرة قالت الإمارات إنها اعترضته، وقالت الولايات المتحدة وفرنسا إنهما ستساعدان على تعزيز قدرات الإمارات الدفاعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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